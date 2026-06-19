Estate 2026, la Farnesina aggiorna Viaggiare Sicuri: ecco cosa si trova su sito e App

Foto: Imagoeconomica / Andrea Panegrossi (19 giugno 2026)

L'appello di Tajani

Il ministro degli Esteri invita i cittadini a consultare le indicazioni e spiega come l'Italia ha trasformato la crisi del Golfo in un'esperienza per offrire maggiori garanzie ai viaggiatori italiani

Il sito aggiornato, la app con funzioni di geolocalizzazione, una comunicazione mirata su social e media tradizionali. Parte la campagna Viaggiare sicuri 2026, presentata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presso l’Unità di crisi della Farnesina. Lo scopo, ha spiegato Tajani, è quello di «garantire vacanze più sicure a tutti gli italiani», in continuità con l’impegno di «aiutare i nostri concittadini» ovunque si trovino e in qualunque situazione.

Obiettivo: vacanze senza rischi

«Questa settimana sono milioni gli italiani che si spostano, così come altri si sposteranno nel mese di luglio, in quello di agosto e a settembre. Molti viaggeranno in Italia, ma molti si recheranno anche all’estero. Per questo motivo – ha detto il ministro – vogliamo dare tutte le informazioni necessarie affinché i nostri concittadini, quando viaggiano, corrano il minor numero di rischi possibile. Ecco perché abbiamo aggiornato il sito Viaggiare Sicuri e la relativa app, destinati proprio a fornire tutte le informazioni necessarie ai nostri connazionali».

App e sito “Viaggiare sicuri” si rinnovano

La App in particolare consente aggiornamenti in diretta e, attraverso la funzione di geolocalizzazione, informazioni specifiche non solo rispetto al Paese, ma rispetto all’area del Paese in cui ci si trova. L’invito rivolto da Tajani agli italiani è stato, dunque, quello di «installare l’App sul proprio portatile e di consultare sempre il sito Viaggiare Sicuri», che garantisce informazioni dettagliate sulla situazione nei vari Paesi, ma anche consigli pratici e indicazioni su cosa si può fare e cosa no.

Aggiornamenti in tempo reale e personalizzati

Viaggiare sicuri indica inoltre le zone in cui è sconsigliato viaggiare, in base a una valutazione dei rischi attuali. In questa cornice, Tajani ha anche anticipato che «visto il miglioramento della situazione, stiamo aggiornando anche la sezione che riguarda l’Iran: da oggi riapre la nostra ambasciata a Teheran. Di conseguenza, con una situazione che migliora, si evolvono in positivo anche le indicazioni che diamo per tutta l’area del Golfo. Il cessate il fuoco che è stato raggiunto ci permette infatti di rendere più flessibili le informazioni che forniamo ai cittadini italiani che si recano in quella parte del mondo».

Migliora la situazione nel Golfo, ma no a viaggi non necessari

Si tratta comunque di un quadrante che resta complicato e il ministro ha invitato a evitare viaggi non necessari, portando l’esempio del Libano e indicando le aree particolarmente a rischio, «evitando in ogni caso e in particolare il Sud del Libano, la Valle della Bekaa e i quartieri meridionali di Beirut». «Ricordiamo anche che l’invito è quello di non andare a fare turismo (a meno che non si abbiano parenti o una necessità) ed entriamo nel dettaglio indicando anche le città in cui ci sono più rischi. L’invito vale anche per i giornalisti. Questa – ha detto Tajani – è un’informazione utile anche per voi che viaggiate, per sapere quali sono le raccomandazioni. Questo è utile per il vostro lavoro, non solo per chi fa turismo, ma anche per gli operatori, per sapere cosa si può fare e per seguire le indicazioni che diamo».

L’Italia fa tesoro dell’esperienza maturata con la crisi nella regione

Proprio dall’esperienza maturata a causa della crisi del Golfo, però, ha spiegato ancora il ministro, sono arrivati miglioramenti al sistema di supporto degli italiani all’estero: la nuova versione del sito e della App Viaggiare sicuri passa anche da lì e si concretizza con un collegamento ancora più forte tra l’Unità di Crisi e i cittadini.

La campagna informativa e l’appello: «Scaricate la App e consultate il sito»

Il sito, ha ricordato la Farnesina, ha registrato oltre otto milioni di visualizzazioni nel 2025 e quasi cinque milioni dall’inizio del 2026, confermandosi uno dei principali punti di riferimento per chi organizza un viaggio all’estero. Ma per diffonderne ancora di più conoscenza e utilizzo sarà anche lanciata una campagna di comunicazione mirata su social, tv e stampa. «Coinvolgeremo i nostri ambasciatori della diplomazia sportiva nel mondo, tanti atleti che spiegheranno come funziona questo servizio migliorato che offriamo ai cittadini italiani. Lo facciamo durante tutto l’anno, ovviamente, ma durante l’estate vogliamo che si sappia che il ministero degli Esteri informa in maniera dettagliata i nostri concittadini che si mettono in viaggio su tutte le realtà del mondo. Quindi – ha concluso Tajani – l’invito che facciamo agli italiani è: avvicinatevi ai nostri siti, guardate Viaggiare Sicuri, utilizzate l’app, perché così potrete avere informazioni molto, molto dettagliate e non correrete alcun rischio».