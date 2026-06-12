“Ero al Quirinale, non in Parlamento”: Meloni smaschera Conte. Il video social del leader M5S diventa un boomerang

Foto: Ansa foto / RICCARDO ANTIMIANI

Collage smascherato

Un video-collage che non è passato inosservato quello fatto da Giuseppe Conte e il movimento cinque stelle sui social. Dalle ore 10 circa di questa mattina, sulle pagine ufficiali dell’ex premier indicato dai grillini, è apparso un video del suo intervento in aula di ieri, in occasione delle comunicazioni ufficiali in vista del prossimo Consiglio europeo.

Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento?

Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 12, 2026

Una clip divisa a metà: sul lato destro dello schermo c’è Giuseppe Conte che parla in aula alla Camera dai banchi dell’emiciclo, dall’altra parte del video c’è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ascolta, seduta ai banchi del governo. Il leader pentastellato, padre del superbonus 110%, con voce impostata e ferma incalza Meloni, rilancia e affonda i colpi citando numeri e spaziando su vari temi. Poi le dice: «fatevi sotto, non temiamo nulla, perché da questa parte voi troverete persone perbene» tra gli applausi dei colleghi seduti attorno a lui.

Sguardi di sfida di Meloni ed espressioni contrite

Il tutto con Giorgia Meloni che ascolta, con sguardo contrito, espressione di sfida. Guarda, sorride, scolla la testa mentre lui rivendica risultati e ipresa seduta sui banchi del governo che lo ascolta con sguardo contrito, espressione perplessa, che sorride e scrolla la testa mentre il premier di Luigi Di Maio e Roberto Speranza rivendica risultati su scuole, asili nido e Pnrr.

Una scena che potrebbe sembrare un classico della politica italiana, se non fosse per un piccolo dettaglio: il video non è originale ma è un collage. Perchè mentre Conte in aula parlava a Montecitorio, Giorgia Meloni si trovava dal Presidente della Repubblica Mattarella. E a farlo notare è la stessa premier che sui profili social di Conte ha deciso di commentare dai suoi canali ufficiali, il post dell’avvocato dal titolo “fatevi sotto, non temiamo nulla”.

Meloni: come facevo a fare quelle espressioni se ero al Quirinale?

«Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento? Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news» scrive Meloni, che in meno di mezz’ora dalla pubblicazione della domanda ha ottenuto più like di quanti ne abbia ottenuti Conte con il suo post. Perché al netto di Bonelli che in passato l’ha trattata come Mosè e di chi le chiede di fare i miracoli partendo da una situazione economica critica lasciata in decenni di governi precedenti, quello che sicuramente Meloni non ha è il dono dell’ubiquità. Quindi benché sia giusto e lecito non ‘temere nulla’, sarebbe comunque meglio evitare le brutte figure . Se non per “timore” almeno per onestà…