È morto a 109 anni Guerino Patani, il carabiniere più longevo d’Italia. Crosetto: il suo esempio resta nella storia dell’Arma

Arruolato nel 1936

Si è spento a 109 anni Guerino Patani, brigadiere dei Carabinieri in congedo e decano dell’Arma. Con lui scompare uno degli ultimi testimoni di un’Italia che ha attraversato la guerra, la ricostruzione e la rinascita del Paese, sempre nel segno del servizio alle istituzioni e della fedeltà alla divisa.

La notizia della sua morte, avvenuta a San Benedetto del Tronto, ha suscitato profonda commozione nell’Arma dei Carabinieri. Il comandante della Legione Marche, generale di Brigata Nicola Conforti, ha voluto rendergli personalmente omaggio, sottolineando il valore umano e istituzionale di una figura che ha incarnato per decenni lo spirito del corpo.

Il cordoglio del ministro Crosetto

«Con la scomparsa del Brigadiere dei Carabinieri in congedo Guerino Patani, perdiamo un servitore dello Stato e un prezioso testimone della nostra storia. In 109 anni, la sua lunga vita ha raccontato il coraggio di chi ha scelto il dovere, la libertà e il servizio al Paese.

Ha attraversato la guerra, la Resistenza e una vita al servizio dello Stato, portando sempre con sé il significato più profondo dell’uniforme: proteggere, servire, essere al fianco degli altri.

Un’uniforme può smettere di essere indossata, ma i valori che rappresenta non vanno mai in congedo. Restano. Diventano memoria, esempio, guida per chi continua a servire l’Italia.

La testimonianza del brigadiere Patani continuerà a vivere nel cuore dell’Arma e di tutti noi.

Ai suoi familiari, all’Arma dei Carabinieri e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero e commosso cordoglio. Il suo esempio continuerà a vivere nella memoria dell’Arma e della Nazione». Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

L’arruolamento nel 1936, a 19 anni

Nato a Teramo il 24 aprile 1917, Patani si arruolò nell’Arma nel 1936, a soli diciannove anni. Durante la Seconda guerra mondiale svolse il delicato incarico di corriere militare, sopravvivendo ai bombardamenti che colpirono le linee ferroviarie italiane. Trasferito a Roma, riuscì a sfuggire al rastrellamento delle Fosse Ardeatine nel marzo del 1944. Scelse quindi la clandestinità e prese parte alla Resistenza romana, contribuendo alla liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca.

Una carriera nell’Arma e il legame con il territorio

Nel dopoguerra proseguì il servizio nei Carabinieri fino al 1970, quando si congedò con il grado di brigadiere. Dal 1963 aveva prestato servizio alla Stazione di Grottammare, diventando successivamente uno dei fondatori della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, mantenendo vivo il legame con la divisa anche dopo il congedo.

Gli auguri dell’Arma e il messaggio di Giorgia Meloni

Lo scorso aprile, per il suo 109° compleanno, il comandante generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, gli aveva inviato una lettera definendolo un «emblema» dei valori dei Carabinieri. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva voluto rendergli omaggio, condividendo il video della celebrazione organizzata dall’Arma e scrivendo: «Immagini che toccano il cuore e che rendono omaggio a una vita diventata simbolo di servizio alla Nazione».

Sabato 27 giugno l’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati domani, sabato 27 giugno, alle ore 16 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a San Benedetto del Tronto, alla presenza dei vertici provinciali dell’Arma.