È legge il ‘decreto Rimpatri’. Meloni dal G7: “Più serietà e più efficacia per governare i flussi migratori”

Foto: Ansa foto / YOAN VALAT

Approvazione definitiva

«Con il via libera definitivo della Camera al decreto Rimpatri e alle norme sui rimpatri volontari assistiti facciamo un altro passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori. Più serietà, più ordine, più efficacia. L’obiettivo è chiaro: governare il fenomeno migratorio con regole certe e strumenti concreti. Avanti così».

Da Evian, dove fino a questa sera sarà impegnata per il G7. Giorgia Meloni guarda alla politica italiana e rivolge un plauso al Parlamento dopo l’approvazione definitiva del dl rimpatri. Il provvedimento “per la conversione in legge del decreto recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti” ha raccolto 147 voti favorevoli, 93 contrari e tre astenuti.

Cosa prevede il provvedimento

La norma prevede la corresponsionedi un compenso in favore del rappresentante, munito di mandato, che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Questo dal 2026 al 2028. Un compenso che viene erogato alla fine del procedimento. È stata invece soppressa la previsione dell’effettiva partenza dello straniero condizione quale legittimante l’erogazione del compenso. Inizialmente erano ricompresi nella norma anche gli avvocati, poi – a seguito di critiche e poteste da parte degli stessi professionisti – il riferimento esplicito al Consiglio nazionale forense è stato eliminato dal testo. Spetterà ora a un decreto del ministro dell’Interno definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito e definire, i criteri per l’individuazione dei rappresentanti, muniti di mandato, che possono esercitare l’attività e per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività.