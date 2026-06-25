Dal sì alla patrimoniale alla mobilitazione contro il “Piano Casa”: le nuove priorità della Cgil di Landini

Foto: Immago economica / ANDREA DI BIAGIO

Battaglie sindacali sinistre

Dopo aver detto sì alla patrimoniale («è una discussione aperta in tutto il mondo e noi ne abbiamo bisogno») il segretario della Cgil Maurizio Landini si prepara alla mobilitazione. Lo fa nel giorno in cui il Parlamento dà il via libero definitivo al ‘salario giusto’ e alle nuove norme previste dal decreto lavoro, che guarda ai giovani, le donne e che inserisce nel sistema nuove tutele anche per i rider. Un testo nato al confronto tra la politica e le parti sociali e accolto positivamente dai principali sindacati italiani, tranne la Cgil. E forse è per questa ragione che alla base delle rivendicazioni di Landini non c’è il tema del lavoro o dei rinnovi contrattuali, o della contrattazione sindacale. No. Dopo gli scioperi generali dei mezzi pubblici per la guerra a Gaza e dopo la richiesta di introdurre nuove tasse come la patrimoniale, il leader della Cgil è pronto a mobilitarsi contro un nuovo “nemico”: il Piano casa del governo.

Contro il piano casa, perché non ha consultato la Cgil

È così: il segretario del sindacato è pronto alla mobilitazione contro il provvedimento attraverso il quale il governo ha tentato di affrontare concretamente l’emergenza abitativa dando una prima soluzione ai cittadini. Un affronto per l’ex leader della Fiom, che arriva a invocare addirittura la mobilitazione a livello nazionale. In un punto stampa alla festa della Cgil a Milano ricorda: «Noi l’abbiamo criticato in modo molto esplicito, l’abbiamo detto anche nell’audizione che c’è stata, anche perché siamo al solito, sono provvedimenti che il Governo assume senza aver mai discusso con le organizzazioni sindacali. Oggi il problema del diritto all’abitare è un problema diffuso in tutto il Paese, sia perché hanno tagliato il fondo affitti, non c’è un piano vero di investimento anche di case popolari, qui si rischia di fare propaganda, perché la teoria di raccontare, a un anno dalle elezioni, che fai un piano casa che se va bene nei prossimi 10 anni darà dalle case a qualcuno, questa è propaganda pura».

Approfondimento contro il piano casa a luglio per una mobilitazione nazionale

Piuttosto che lavorare per perfezionare proposte e soluzioni la strada che Landini indica è dunque un’altra: «C’è stata nei giorni scorsi un’iniziativa molto importante a Roma, del forum dell’abitare, che sta mettendo assieme tutte le associazioni e tutte le persone che hanno il problema della casa e noi, come Cgil, organizzeremo a luglio un momento di approfondimento proprio per creare una mobilitazione in tutto il Paese». Di certo non è l’originalità il requisito che manca a Maurizio Landini. Perché un sindacato che si mobilità contro un provvedimento che stanzia 10 miliardi per costruire 100mila nuovi alloggi, davvero non si era mai sentito.

Il ruolo del sindacato: contribuire alle soluzioni o cercare lo scontro?

La sinistra e l’opposizione si preparano a discutere, dunque, un altro tema caldo, nell’estate del campo largo. Tema che pone inevitabilmente una domanda su quale siano le priorità e il ruolo di un sindacato: limitarsi a contestare ogni iniziativa dell’esecutivo o contribuire a migliorarla? Perché scegliere la mobilitazione contro un piano che prova ad affrontare l’emergenza abitativa significa privilegiare lo scontro alla ricerca di una soluzione. Ed è questa, più del Piano Casa in sé e di quanto sia o no migliorabile, la vera notizia politica che arriva dalla Cgil.