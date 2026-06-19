Caso Trump, l’Europa fa scudo intorno alla Meloni: sostegno bipartisan da Macron a Sanchez. E scatta anche il selfie di solidarietà

Tutti con Giorgia

E alla fine delle fiera della vanità e delle farneticazioni, il delirante affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni varca i confini nazionali, incassa la durissima condanna dei partner europei e trasforma l’Europa Building di Bruxelles in una trincea a difesa dell’Italia e della sua premier. Le «sgangherate» dichiarazioni del tycoon sono rimbalzate velocemente sui tavoli del Consiglio europeo, provocando l’immediata e compatta reazione dei capi di Stato e di governo dell’Ue, ormai storicamente abituati alle intemperanze dispotiche e ai ricatti verbalizzati dal presidente statunitense.

Trump attacca Meloni: l’Europa fa scudo intorno alla premier italiana

A guidare il fronte della solidarietà internazionale, superando ogni barriera e orientamento politico, sono stati i leader delle principali cancellerie. A partire dal presidente francese Emmanuel Macron che non ha nascosto lo sconcerto per l’accaduto: «Sono rimasto sorpreso dall’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, ne parlerò con lei», ha commentato l’inquilino dell’Eliseo a margine del vertice. Ancor più netto il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez, che ha voluto blindare la presidente del Consiglio sia in via riservata che davanti alle telecamere: «Tutta la mia solidarietà a Giorgia Meloni per l’attacco di Donald Trump. Gliel’ho espressa non solo pubblicamente ma anche privatamente. È un attacco né politico, né personale, non so come qualificarlo».

Il sostegno bipartisan da Macron a Sanchez

Non solo. Durante le pause del vertice si è assistito a un vero e proprio pellegrinaggio istituzionale attorno alla leader italiana. Tra strette di mano e sguardi di ferma critica nei confronti di Washington, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e la premier danese, Mette Frederiksen, si sono schierate apertamente al fianco di Palazzo Chigi. Così come molti leader europei – a loro volta finiti nel mirino del bullo d’oltreoceano per non essersi piegati alle sue pretese militari – hanno voluto manifestare vicinanza alla premier in modo persino informale, stringendosi intorno a lei per un simbolico “selfie di solidarietà“.

Caso Trump-Meloni, scatta il “selfie di solidarietà”

Insomma, siamo di fronte all’ennesimo autogol diplomatico di Trump, che nel tentativo di infilzare e isolare Giorgia Meloni, è riuscito nell’esatto opposto: unire l’Europa intera in un blocco granitico a difesa della dignità della nazione italiana.