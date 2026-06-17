Carta d’identità, fine dell’incubo, il governo prolunga la validità dei documenti: addio all’odissea delle anagrafi e alla trappola del 3 agosto

Foto: Archivio Ansa / Ufficio Stampa Poligrafico dello Stato (Foto del 2022)

Stop al caos Cie

Carta d’identità elettronica: quell’oscuro oggetto del desiderio diventato l’incubo di poveri cittadini inermi chiamati a lottare contro le inefficienze di un sistema che richiama all’ordine nel caos della burocrazia. Finalmente si è arrivati alla soluzione tanto agognata e attesa: addio all’ansia da rinnovo e stop a risvegli in orari improbabili, interminabili file e guerre intestine tra concittadini travolti dalla bufera dei click day per un appuntamento miraggio quasi impossibile da prenotare anche per il dito più veloce del west. Ebbene sì: Palazzo Chigi ha azzerato il termine capestro del 3 agosto, e ha messo fine alle inefficienze dei Comuni e all’angoscia dei poveri utenti.

Carta d’identità elettronica, fine di un incubo: il Cdm prolunga la validità dei documenti cartacei

Finalmente, grazie al governo Meloni intervenuto con fermezza e pragmatismo, si è risolta una situazione insostenibile che stava gettando nel caos miriadi di cittadini e uffici anagrafici in tutta Italia. Con un provvedimento d’urgenza approvato in Consiglio dei ministri, l’esecutivo ha prorogato la validità delle carte d’identità cartacee ben oltre il termine capestro del 3 agosto 2026. I vecchi documenti non ancora scaduti rimarranno pienamente validi fino alla loro naturale decorrenza dei termini «per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi».

Non solo. Laddove il Comune non riesca a fornire una carta d’identità elettronica, ad esempio ai titolari di carte scadute, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio.

Addio all’ansia da burocrazia: Palazzo Chigi azzera il termine capestro del 3 agosto

Come evidente – e come potranno confermare i cittadini che hanno vissuto in prima persona l’infausta esperienza dei tentativi di rinnovo della Cie andati a vuoto – si tratta di una risposta forte e immediata che sana le gravi inefficienze delle macchine comunali troppo spesso avvitate sui loro stessi ingranaggi. come anticipato già poco sopra infatti, fino a oggi la scadenza imposta dai regolamenti europei aveva paralizzato le anagrafi. Con i cittadini chiamati a scontrarsi (letteralmente) quotidianamente con l’odissea di file interminabili. Open day impossibili da prenotare. E un cronico immobilismo degli addetti ai lavori in troppi municipi.

Una paralisi gestionale che generava profonda ansia negli italiani, impossibilitati a stare nei tempi e a ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) a causa dei ritardi e delle difficoltà burocratico-amministrative locali.

Carta d’identità elettronica: la svolta e tutte le correzioni sul tema

La svolta di Palazzo Chigi, quindi, disinnesca finalmente questa bomba amministrativa. Non sarà più necessario subire estenuanti attese per appuntamenti d’emergenza entro il prossimo mese e mezzo. Inoltre, per garantire la massima tutela ai cittadini, il decreto stabilisce che laddove il Comune registri rallentamenti e non riesca a fornire la Cie ai possessori di documenti già scaduti, i municipi saranno obbligati a rilasciare un documento di identità provvisorio.

Certo, l’adeguamento digitale e i severi standard di sicurezza europei rimangono l’orizzonte da raggiungere per prevenire le falsificazioni. Tuttavia, con l’intervento di palazzo Chigi l’esecutivo ribadisce un principio sacrosanto: la modernizzazione dello Stato non può essere scaricata sulle spalle dei cittadini sotto forma di disservizi e ansie. E per una volta la burocrazia si piega al buonsenso, tutelando al contempo il diritto imprescindibile alla documentazione, e la salute psico-fisica dei cittadini chiamati a una prova più grande di loro…