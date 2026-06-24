Calcio, ecco gli orari delle prime due giornate di campionato: si inizia con il botto, subito in campo Inter e Napoli

Foto: Ansa foto / Sghljklplej archivo (Maggio 2026)

Anticipi e posticipi

Inter-Napoli si giocherà sabato 5 settembre di sera .Il giorno dopo, invece, Juventus-Milan

Saranno i campioni d’Italia dell’Inter, come da tradizione, ad aprire il campionato di calcio nella stagione 2026-27, sabato 22 agosto alle ore 18,30, ospitando la matricola Monza. Pubblicati gli orari degli anticipi e dei posticipi delle prime due giornate di serie A. Anche i vicecampioni del Napoli giocheranno il sabato, a Genova.

Le partite: chiude Roma-Fiorentina

Si comincia, appunto, sabato 22 agosto con i due anticipi delle 18.30, poi alle 20.45 altre due gare: Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Mentre domenica 23 agosto si giocheranno due partite alle 18.30: Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, e altre due alle 20.45, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Infine due posticipi previsti lunedì 24 agosto: alle 18.30 Bologna-Lazio, e alle 20.45 chiuderà il programma Roma-Fiorentina. La seconda giornata si aprirà invece venerdì 28 agosto alle 20,45 con Milan-Venezia, mentre il primo big match stagionale sarà Napoli-Como, domenica 30 agosto alle ore 18,45.

Inter-Napoli di sabato il 5 settembre

Non ci sarà una sosta dopo i primi due turni in questa stagione. La terza giornata si aprirà venerdì 4 settembre con Genoa-Como all 20,45, poi sabato sarà la volta dell’altro big match Inter-Napoli, alle 18.00, e la sfida tra Fiorentina e Torino, alle 15.00 e Roma-Atalanta, alle 20.45. Domenica 6 settembre toccherà a Juventus-Milan alle 20.45.

I campioni (quasi) sempre vincenti all’esordio

I campioni in carica vincono, quasi sempre la partita d’esordio. Accadde due volte al Napoli, il 2023 a Frosinone e lo scorso anno a Sassuolo, mentre l’Inter pareggiò contro il Genoa fuori casa, 2-2, il 2024-25. Ma l’inizio spesso inganna.

Non sempre chi comincia bene vince

Non sempre chi inizia bene l’annata la conclude altrettanto bene e viceversa. Lo scorso anno l’Inter vinse al debutto ma perse due delle prime quattro partite, prima della volata inarrestabile che l’ha portata al ventunesimo scudetto. ma l’esempio più clamoroso riguarda proprio il Napoli di Antonio Conte. Umiliato all’esordio a Verona, nell’agosto del 2024, con una sconfitta sonora (3-0), alla fine della stagione vinse il suo quarto scudetto. Anche in questo caso, l’apparenza inganna.