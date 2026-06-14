Arrivano le “ombre salutari”: alla Camera dei deputati Sima presenta il progetto “Luce Sana”

Martedì 16 giugno

Martedì 16 giugno la presentazione del progetto “Luce Sana”: la qualità della luce negli edifici potrebbe influenzare sonno, concentrazione, umore e produttività

La luce non serve soltanto a illuminare gli ambienti. Secondo le più recenti evidenze scientifiche può influenzare il sonno, l’umore, la capacità di concentrazione e persino il benessere generale dell’organismo. È da questa consapevolezza che nasce “Luce Sana”, il progetto promosso dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) insieme a Griesser Italia, presentato il 16 giugno alla Camera dei Deputati.

L’obiettivo è cambiare il modo in cui vengono progettati gli edifici, considerando la luce come un vero fattore di salute pubblica e non soltanto come un elemento tecnico o architettonico.

La luce regola il nostro orologio biologico

Negli ultimi anni la ricerca ha dimostrato che il corpo umano è strettamente collegato ai ritmi della luce naturale. L’esposizione alla luce durante il giorno contribuisce infatti a regolare il ciclo circadiano, il meccanismo che controlla sonno e veglia, influenzando anche la produzione di melatonina.

Il problema è che oggi trascorriamo gran parte della nostra vita in ambienti chiusi: uffici, scuole, abitazioni e spazi commerciali spesso caratterizzati da condizioni luminose poco favorevoli. Troppa luce diretta, abbagliamento, surriscaldamento degli ambienti oppure, al contrario, scarsa illuminazione naturale possono alterare il comfort e il benessere quotidiano.

La nuova frontiera: usare luce e ombra per migliorare la salute

Il progetto “Luce Sana” propone una soluzione innovativa: gestire in modo intelligente l’ingresso della luce naturale attraverso schermature solari esterne capaci di adattarsi alle diverse condizioni ambientali.

Questi sistemi permettono di modulare la luce, ridurre il surriscaldamento degli spazi interni e migliorare il comfort visivo senza rinunciare al contatto con l’esterno, elemento che numerosi studi associano a una migliore qualità della vita e a un maggiore benessere psicologico. Secondo gli esperti, una corretta gestione della luce può contribuire a creare ambienti più salubri e più adatti ai bisogni biologici dell’uomo.

Cosa sono le “ombre salutari”

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda il concetto di “ombre dinamiche salutogeniche”.

Non tutte le ombre, infatti, hanno lo stesso effetto. Ombre progettate in modo intelligente possono attenuare la durezza della luce diretta, ridurre l’affaticamento visivo e rendere più confortevole la permanenza negli ambienti interni.

Anche il risveglio può beneficiarne. Una modulazione graduale della luce naturale nelle prime ore del mattino favorisce infatti una transizione più fisiologica dal sonno alla veglia, migliorando attenzione e livelli di energia durante la giornata.

Gli edifici del futuro saranno progettati per farci stare meglio

La sfida lanciata da “Luce Sana” va oltre l’efficienza energetica. L’idea è trasformare gli edifici in sistemi intelligenti capaci di adattarsi continuamente alle esigenze delle persone.

In questa visione, facciate e schermature diventano strumenti attivi per regolare il rapporto tra luce, ambiente e salute, contribuendo a creare spazi più sostenibili e più vivibili.

Perché il tema interessa sempre di più medici e urbanisti

La crescente attenzione verso la salute ambientale sta portando ricercatori, progettisti e istituzioni a guardare con interesse al ruolo della luce negli spazi in cui viviamo.

Il messaggio del progetto è semplice ma rivoluzionario: gli edifici del futuro non dovranno essere soltanto più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche capaci di favorire il benessere fisico e mentale delle persone. Perché la luce non è soltanto una questione di illuminazione. Può diventare una vera infrastruttura della salute.