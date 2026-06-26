Agente morto a Milano, negati i funerali al Duomo. Fratelli d’Italia e i sindacati di polizia “Da Sala uno sfregio alle divise”

Foto: Ansa foto / MOURAD BALTI TOUATI (Maggio 2026)

Si terranno a Corvetto

Per Fdi e Sulpm si tratta di una grave mancanza di rispetto per un giovane eroe morto in servizio per la sua città

Nemmeno gli onori del Duomo per Francesco Imprezzabile, il giovane agente della polizia municipale di Milano, morto in servizio mentre inseguiva un uomo che non si era fermato all’alt. Le esequie si terranno a Corvetto. Una decisione che ha scatenato le dure proteste di Fratelli d’Italia e dei sindacati di polizia. Che chiedono conto di questa decisione al primo cittadino, Beppe Sala, mettendo in evidenza come la decisione rappresenti uno sfregio alla divisa e alla sensibilità della famiglia dell’agente.

FdI: “Uno sfregio alla divisa”

“Voglio manifestare tutto il mio sdegno per coloro che hanno deciso di tenere il funerale di Francesco Imprezzabile in una chiesa di periferia. Così questa Giunta tratta i suoi eroi? Il Sindaco Giuseppe Sala aveva chiaramente fatto intendere che la cerimonia, come assolutamente doveroso, si sarebbe dovuta svolgere in Duomo. Quale mancanza di rispetto per i genitori e la sorella distrutti dal dolore”. Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi. “Per giunta-continua De Corato- nel giorno in cui sarà dichiarato il lutto cittadino. D’altronde, mi chiedo, cosa ci si poteva aspettare da questo Sindaco? Anche nel famoso caso di Ramy all’inizio se l’era presa con i carabinieri. Voglio sottolineare, inoltre, che Francesco Imprezzabile era un figlio di Milano e che è morto per Milano. Per questo va onorato come tutti gli agenti che prima di lui hanno perso la vita nel capoluogo lombardo e che sempre hanno ricevuto l’ultimo saluto in Cattedrale“, conclude l’esponente di FdI.

Lo sdegno dei sindacati di polizia

E’ “una vergogna” che non si potranno tenere in Duomo i funerali di Francesco Imprezzabile, secondo Daniele Vincini, segretario del sindacato Sulpm e storico ‘ghisa’. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha chiesto all’arcivescovo Mario Delpini, ma l’arciprete della cattedrale, monsignor Gianantonio Borgonovo, ha spiegato che non era possibile per motivi organizzativi. “Non so di chi è la colpa, se della politica o della curia ma qualcuno dovrebbe vergognarsi. So per certo che la famiglia di Francesco Imprezzabile avrebbe voluto i funerali in Duomo come è sempre stato – ha aggiunto Vincini -, come è successo con Nicolò Savarino, il vigile travolto e ucciso da un Suv. Al suo funerale, il 21 gennaio 2012, il Duomo era pieno di fedeli e di colleghi: “Questa – ha concluso il responsabile del sindacato – è una ennesima umiliazione nei confronti della categoria e non è accettabile”.