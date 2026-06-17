A Dio Anna Cece. Meloni: “Mancherà a tutti noi”. Fratelli d’Italia piange la scomparsa di una militante e amica

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Se ne va a 64 anni

Fratelli d’Italia piange la scomparsa di Anna Cece. Donna, amica militante per una vita intera. È stata interprete e testimone di un capitolo di storia della destra romana, diventata patrimonio d’Italia con l’elezione di Giorgia Meloni a capo del governo italiano.

Anna aveva un grande cuore: era una brava persona e una buona persona e questo si vedeva al primo sguardo. E traspariva anche quando, senza peli sulla lingua, dimostrava il suo disappunto o il suo affetto, durante eventi, riunioni o appuntamenti pubblici e privati. Conosceva tutti e tutti la conoscevano.

Nessun timore di essere sé stessa: la sua comunità era famiglia

Ciascuno dei militanti della comunità politica di cui ha fatto parte possono raccontare aneddoti o battute condivise con lei. Non ha mai temuto giudizi o avuto remore a dire quello che pensava: nella sua comunità si sentiva a casa e come ogni buon componente di una famiglia unita, si comportava con quella spontaneità senza filtri che distingue il vero dal falso. E al tempo stesso era pronta a dare una mano, un supporto, una parola di conforto nei momenti difficili o di bisogno. Anna c’era sempre, nelle affissioni, alle manifestazioni, agli incontri a Colle Oppio, al Verano il 6 gennaio e il 9 febbraio di fronte al muro di Paolo Di Nella. Ad Atreju, che tanto aspettava e che seguiva convegno dopo convegno, giorno dopo giorno.

Una vita dedicata alle sue passioni

Anna c’era per vivere appieno le sue passioni, per rivendicare con senso di orgoglio la sua identità e la sua appartenenza. Nonostante le difficoltà e i limiti sapeva sempre trovare una soluzione per dedicarsi totalmente a quello che amava, a partire dall’Inter che per lungo tempo ha seguito tutte le domenica abbonandosi a San Siro. Raggiungeva Milano per tifare insieme ai gruppi organizzati. E ogni tanto si ‘affacciava’ in curva Nord allo Stadio Olimpico quando giocava la Lazio, perché “era gemellata” con i neroazzurri. E’ stata una buona amica per tanti e un esempio di passione e amore per le convinzioni in cui si crede fortemente.

Per Giorgia un affetto che dura trent’anni

E non ha mai nascosto il suo profondo e autentico affetto per Giorgia e Arianna Meloni, a cui ha iniziato a volere bene sin dai tempi della militanza alla Garbatella. E proprio la foto di lei che stringe e bacia sulla guancia una giovanissima Giorgia, appena eletta presidente di Azione Giovani nel 2004, è quella che ha scelto come immagine dei suoi profili social.

Il ricordo di Giorgia Meloni

E proprio Giorgia ha voluto partecipare al ricordo in questo giorno di lutto. Lo ha fatto da Evian, dove è impegnata insieme ai grandi del mondo per il G7. Non poteva non rivolgere ad una amica di una vita un pensiero e una preghiera: «Anna è stata una presenza vera della nostra comunità politica, fin dall’inizio dell’esperienza di Fratelli d’Italia. Verace, sempre presente, con quel suo modo inconfondibile di esserci e di strappare un sorriso. Mancherà a tutti noi».

Anna, non ti dimenticheremo

Ha scritto, raccontando il sentimento di una intera comunità che oggi si stringe nel dolore intorno a una sorella che se ne va, a 64 anni e che non dimenticherà.