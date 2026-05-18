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Sciopero generale, stop di treni, scuola e trasporto locale: gli italiani lasciati a piedi dai sostenitori della Flotilla
Foto: Ansa / Cesare Abbate (9 marzo 2026)

Indetto dall'Usb

Sciopero generale, stop di treni, scuola e trasporto locale: gli italiani lasciati a piedi dai sostenitori della Flotilla

La mobilitazione è a sostegno dei pro-Pal e contro Usa e Israele. Salvini: «Non possiamo non essere preoccupati, la geopolitica ti entra in casa, qualcuno in Italia aggiunge altre tensioni, c'è uno sciopero non per i diritti, ma per solidarietà alla Flotilla pro-Gaza...»

Politica - di Natalia Delfino - 18 Maggio 2026 alle 08:57

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Sciopero generale, oggi, lunedì 18 maggio, indetto dai sindacati di base, che alla luce della ripartenza della Flotilla e delle crisi internazionali hanno ritenuto opportuno rischiare di trasformare questa giornata in una battaglia di sopravvivenza per gli italiani. La mobilitazione, che riguarda i settori dei trasporti, della sanità e della scuola, infatti, è l’ennesima indetta non per questioni sindacali ma per questioni meramente politiche e ideologiche.

Salvini: «Qualcuno in Italia aggiunge altre tensioni»

«Non possiamo non essere preoccupati, ci sono guerre in corso, la geopolitica ti entra in casa, qualcuno in Italia aggiunge altre tensioni, c’è uno sciopero non per i diritti, ma per solidarietà alla Flotilla pro-Gaza…», ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo ieri alla scuola di Formazione Politica della Lega.

Lo sciopero generale di treni e trasporto locale

I possibili disagi investono soprattutto i treni e il trasporto pubblico locale. La protesta di 24 ore è partita alle 21 di ieri e durerà fino alle 20:59 di oggi. Coinvolti Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, si legge sul sito di Trenitalia. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Per quanto riguarda Trenord, si legge sul sito, potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi minimi garantiti. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus sostitutivi senza fermate intermedie.

A Roma, si legge sul sito dell’Atac, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr. Il servizio sull’intera rete non è dunque garantito dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno.

Le motivazioni dell’Usb: «La Flotilla riparte…»

«La Flotilla riparte senza nessuna protezione istituzionale: c’è solo lo sciopero generale per difenderla. Il 18 maggio in piazza per la Palestina, contro riarmo e complicità di governo italiano e Ue», si legge nel comunicato pubblicato sulle pagine social dell’Usb. «È uno sciopero – prosegue la nota – per dire ai fratelli e alle sorelle della Flotilla: noi ci siamo, non siete soli e sole, e faremo di tutto per proteggervi. È uno sciopero per sostenere i diritti calpestati dei palestinesi e rivendicare la loro sacrosanta ragione di vivere in pace nella loro terra. È uno sciopero contro il riarmo e le tante aggressioni ai popoli che questo riarmo sostiene che sta dentro le iniziative costanti e concrete come lo sciopero contro le armi, l’obiezione di coscienza e le mobilitazioni internazionali che Usb sta praticando da mesi».

Gli italiani lasciati a piedi per dire no a Trump e Israele

Nel lungo comunicato sul sito dell’Atac che spiega le motivazioni dello sciopero si fa poi riferimento, in ordine di presentazione, alle «politiche di aggressione di Stati sovrani in violazione del diritto internazionale messe in atto da Usa e Israele, con il complice silenzio dell’Unione Europea», alla «rinnovata aggressività nei confronti di ogni iniziativa di pace intesa a fermare le politiche di guerra, il genocidio del popolo Palestinese, l’aggressione al Libano che ha già comportato il blocco illegale della Global Sumud Flotilla», al «continuo lancio di minacce di invasione nei confronti di Paesi sovrani da parte degli Stati Uniti come il Venezuela e Cuba su cui opera un criminale blocco da oltre 60 anni con la complicità dei governi Italiani» e a tutta una serie di altre rivendicazioni di carattere internazionale rispetto alle quali non è chiaro, secondo l’Usb, quale impatto possano avere i disagi subiti dagli italiani per lo sciopero, ma tant’è.

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di Natalia Delfino - 18 Maggio 2026

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