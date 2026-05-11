Re Carlo ha “ricucito” i rapporti tra Usa e Regno Unito, ma la sua visita fa tremare Harry e Meghan

Foto: Ansa / Instagram/White House

Non vanno d'accordo con Trump

La visita di Stato di Re Carlo a Washington e New York, che è durata quattro giorni ed è stata la prima in America in quasi un decennio, ha avuto grande rilevanza. In particolare, il sovrano è riuscito a rammendare le relazioni fra Regno Unito e Usa, che si erano deterioriati a causa delle rispettive e diverse posizioni sulla guerra in Iran. Ma questo evento ha anche demoralizzato Harry e Meghan, che non hanno un buon rapport con il presidente Donald Trump. Carlo ha viaggiato con la regina Camilla ed è stato accolto negli Usa con tutti gli onori cerimoniali, tra cui il ricevimento alla Casa Bianca. Sono state diffuse numerose immagini di Carlo che rideva e appariva rilassato accanto al tycoon e alla first lady Melania.

Scene come queste sono state notate con grande attenzione non solo dai commentatori, ma anche dagli stessi duchi di Sussex. La visita è stata a lungo interpretata come un successo per il soft power britannico. Nonostante ciò, secondo una fonte di Ok!, per Harry e Meghan vedere il monarca sintonizzato con il presidente americano è stato una delusione, visti i molteplici attacchi pubblici di Trump nei loro confronti.

Re Carlo negli Usa ha riallacciato i rapporti con il Regno Unito: ma Harry e Meghan sono scontenti…

«C’è la crescente sensazione che questa situazione abbia colpito Harry e Meghan molto più profondamente di quanto avessero inizialmente previsto», ha detto la fonte alla rivista. Poi ha aggiunto: «Vedere Carlo così rilassato e pubblicamente allineato con Trump, che ha apertamente ridicolizzato il loro matrimonio, li ha toccati nel profondo, ha fatto riemergere molte emozioni difficili e per loro è stato un affronto molto personale. È stato, come direbbero loro, un vero e proprio trauma». In base a quanto accennato da persone vicine alla coppia, lo stress emotivo affondava le sue radici in un conflitto tra la comprensione che Harry ha del lavoro del padre e il sentimento più intimo di non essere difeso dal Re.