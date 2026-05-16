Odifreddi all’ultima follia: “Taiwan come Salò”. Su La 7 dice che non ha diritto di esistere perché fascista (video)

Il matematico colpisce ancora

Una enormità dopo l’altra. Il professor Odifreddi ne spara un’altra enorme a L’Aria che tira. Si parlava di Taiwan che per lui, uomo di sinistra, non è semplicemente una democrazia asiatica, l’isola dove la rivoluzione maoista non è arrivata. Su La7 afferma che Taiwan “non ha diritto di esistere” perché fascista. Un’affermazione che ha del grottesco e stupisce la prosopopea con cui in trasmissione si è lanciato in una spiegazione dello status di Taiwan: sì, proprio quella Repubblica di Cina che da settantasette anni il Partito comunista cinese minaccia di invadere. Per Odifreddi invece ” Taiwan è l’analogo di quella che sarebbe la Repubblica di Salò oggi…. Fascisti nord-cinesi”.

Odifreddi la spara grossa: “Taiwan come Salò”

Odifreddi prosegue nell’impartire pillole di fantastoria. “Erano i fascisti, praticamente – disserta il matematico- che sono scappati dopo una guerra civile e hanno fatto un’enclave per resistere. E continuano a essere lì da ottant’anni. E’ veramente una situazione anacronistica, non ha nessun senso”. Non crederemmo a tali parole se non le avessimo ascoltato più e più volte nel dubbio che avessimo le traveggole (il video è al termine dell’articolo). Di Taiwan dice: “Certo a noi serve perché ormai è diventato un hub tecnologico soprattutto per le questioni informatiche, no? Però questo non è un motivo per permettergli di esistere”. Un’affermazione gravissima, neanche fosse un esponente del Partito comunista cinese. In studio lo ascoltano e ridono sotto i baffi, anche se non hanno il coraggio di interrompere il fiume in piena di questa sconcertante lezione di storia. Parenzo ci scherza su: “Lo sa, professore, che la sua frase ‘Taiwan come Salò’ diventerà virale?”. Odifreddi imperterrito prosegue e conferma: “Ma certo, letteralmente: il governo di Chiang Kai-shek era l’analogo di Mussolini…”.

Altri “orrori” di Odifreddi

Ricordiamo qualche altro orrore: il matematico fu protagonista di un mostruoso intervento giustificazionista dell’omicidio del giovane attivista conservatore Charlie Kirk: “Chi semina vento…raccoglie tempesta”. Insultò persino Papa Leone definendolo “pilatesco, se ne lava le mani”. a proposito dei massacri di Gaza, solo perché il Pontefice non ha usato il termine che piaceva a lui: genocidio. E sempre in tema religioso – Odifreddi è ateo…- osò l’inconcepibile paragonando il Papa all’ayatollah Khamenei…