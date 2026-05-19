Modi a Roma da Meloni: si consolida la cooperazione tra Italia e India

Foto: Ansa foto / social Meloni ( 17/set/2025)

Questa sera a Roma

Ha scelto l’Italia come tappa finale del suo tour tra Medi Oriente ed Europa, il primo ministro indiano, Narendra Modi. Il primo ministro indiano, che nel corso degli anni ha costruito e consolidato un rapporto di stima personale e collaborazione con la premier Giorgia Meloni, sarà a Roma oggi, dopo aver viaggiato negli ultimi giorni con l’obiettivo di approfondire le partnership strategiche in materia di commercio, tecnologia, energia, innovazione e crescita green e a rafforzare, allo stesso tempo, il crescente impegno dell’India con l’Europa e la regione del Golfo.

Una cooperazione in costante crescita

Prima di atterrare a Roma, il leader indiano ha fatto tappa negli Emirati Arabi Uniti, nei Paesi Bassi, in Svezia e in Norvegia. A Roma sono previsti colloqui col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Come spiegato da fonti indiane la visita si inserisce nel contesto della crescente cooperazione tra India e Italia nei settori delle energie rinnovabili, della difesa e della tecnologia.

L’India guarda al futuro tra tecnologia e green

«I colloqui del primo ministro con i leader europei intensificheranno la cooperazione in settori orientati al futuro come l’idrogeno verde, i semiconduttori, l’intelligenza artificiale, l’innovazione, le tecnologie pulite, la produzione per la difesa, l’economia blu, le catene di approvvigionamento resilienti e la sostenibilità. Questi settori offrono un enorme potenziale per gli esportatori e l’industria indiana», aveva affermato alla vigilia della missione il presidente della Federazione delle Organizzazioni Indiane per l’Esportazione (Fieo), l’associazione degli esportatori, SC Ralhan, parlando con i media indiani.

L’ultima volta che Modi è stato in Italia risale al giugno 2024, in occasione del summit del G7 mentre diverse sono state le visite istituzionali di Meloni a Nuova Delhi, a partire dal G20 del 2023.

Una tabella di marcia fatta di investimenti

In una nota diffusa dal ministero degli Esteri indiano si spiega che la missione a Roma «si inserisce nel contesto di un forte slancio delle relazioni bilaterali». Entrambe le parti, sottolinea New Delhi, sono impegnate nell’attuazione proattiva del Piano d’azione strategica congiunto 2025-2029, «una tabella di marcia completa per la cooperazione in diversi settori, tra cui il commercio bilaterale, che ha raggiunto i 16,77 miliardi di dollari nel 2025; nell’incremento degli investimenti diretti dell’Italia in India (3,66 miliardi di dollari tra aprile 2000 e settembre 2025); nella difesa e sicurezza; nelle energie rinnovabili, l’innovazione, scienza e tecnologia come anche nei rapporti tra i popoli». E l’incontro che prenderà il via questa sera sarà un nuovo tassello nella costruzione di una relazione di amicizia e collaborazione.