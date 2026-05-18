Migranti: Donzelli parla al “democratico” compagno, lui lo insulta: “Voi siete bastardi e str…” (video)

Foto: Da video di FdI

La sinistra che odia

“Bastardi dentro… siete degli stronzi”. È il battibecco tra un uomo e il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in un video rilanciato sui social dal partito della premier. Nel filmato il contestatore interrompe più volte il parlamentare durante un confronto in strada, nei pressi di Montecitorio, sui migranti e sui centri in Albania. Fdi ha condiviso il video con la didascalia: “Ecco come intendono il confronto le belle anime della sinistra ‘democratica e tollerante’: gli stessi che poi hanno la pretesa di dispensare lezioni e distribuire patenti di legittimità. Dal loro pulpito, per oggi, è tutto”.

Il video del duello tra Donzelli e il compagno

La posizione sull’attentato di Modena

La sinistra sta sciacallando” sul caso Modena “dicendo che è colpa di Giorgia Meloni. Qualsiasi cosa oggi è colpa di Giorgia Meloni, secondo le sinistre”, aveva detto in mattinata Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzativo di Fdi a Carini (Palermo) parlando di Modena. “Io ho una certezza – dice – che non solo dopo questo episodio, ma anche dopo il voto del penultimo referendum dei cittadini italiani siamo tutti consapevoli che non serva, cosa che invece auspica la sinistra ogni giorno, alleggerire la legge sulla cittadinanza. Stiamo discutendo se serve inaspirlo o no, discutiamone e riflettiamo. Sicuramente non serve fare quello che vorrebbe fare la sinistra, cioè dare la cittadinanza con semplicità dopo due tre 5 anni e senza nessuna garanzia senza nessuna tutela. Già oggi la legge prevede che in casi di attentati di terrorismo particolarmente gravi a chi ha acquisito la cittadinanza, dopo i 18 anni, con i 10 anni, possa essere revocata qualsiasi ulteriore riflessione a tutela della nostra sicurezza può essere una buona soluzione”. “Però sicuramente sul resto possiamo riflettere su una cosa su cui non abbiamo dubbi, tutto il centrodestra non ha dubbi, cioè che le proposte della sinistra sulla cittadinanza facile sono sempre più lunari e fuori dal mondo”.