Mamdani di lotta e di tribuna: per la partita di basket sceglie i posti extra-lusso. E c’è chi lo accusa di portare sfortuna

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La polemica

Zohran Mamdani, il sindaco di New York che ha sempre affermato di stare dalla parte dei bisognosi, si è concesso un gran lusso per vedere una partita di basket dal vivo. Il primo cittadino, infatti, ha assistito alla vittoria dei Knicks per 109 a 93 contro i Cleveland Cavaliers nelle finali della Eastern conference, in una zona del Madison Square garden tra le più esclusive. Come ha scritto su X Bernadette Hogan, giornalista di Ny 1, un cittadino che ha scattato una foto insieme a lui ha pagato 700 dollari per il biglietto.

L’ufficio del sindaco, che non ha risposto immediatamente alla richiesta di chiarimenti inviata dal New York Post, ha poi annunciato che il primo cittadino ha pagato il prezzo dell’entrata al «valore nominale», senza dare ulteriori informazioni. Come ha fatto notare il quotidiano americano, molti cittadini sembravano più interessati alla partita e alle prestazioni del giocatore dei Knicks, Jalen Brunson, che a Mamdani. Tra i più giovani, c’è stato chi non ha neanche riconosciuto il sindaco.

Mamdani va a vedere la partita di basket in un posto costoso. Ma c’è chi nemmeno lo riconosce…

Kevin Taylor, un ragazzo di 18 anni intervistato dal New York Post, ha esordito con sorpresa quando gli hanno fatto notare che ci fosse anche il sindaco: «Mamdani? Chi è quello? Jalen Brunson è il sindaco di New York in questo momento». Anche Jailine Polanco, estetista 29enne che stava guardando la partita, ha reagito con stupore e con un po’ di preoccupazione quando gli hanno fatto presente che, quando Mamdani va a vedere le partite, spesso la squadra di casa perde. «Non sapevo della “maledizione”. Ma ora tutto ha un senso. Deve stare lontano dai Knicks, perché stanno andando molto bene. È qui? Nascondetelo». Un’altra reazione piccata è arrivata dall’amica che sedeva accanto a lei, Kristine Diaz: «Deve preoccuparsi della sua città, non del basket dei Knicks».