Lollobrigida premiato da Assoenologi come “Personaggio dell’Anno”: «Sostegno concreto al comparto e visione culturale del vino»

Foto: Imagoeconomica / Saverio De Giglio (7 luglio 2024)

Il riconoscimento

È «un’assistenza totale e costante» quella che Assoenologi ha riconosciuto da parte del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al quale è stato assegnato il premio “Personaggio dell’Anno 2026”, nel corso del 79esimo congresso della categoria che si è tenuto a Conegliano, in provincia di Treviso.

Assoenologi premia Lollobrigida come “Personaggio dell’Anno”

Il riconoscimento è stato assegnato a Lollobrigida per «la sensibilità istituzionale, la vicinanza concreta al comparto e la capacità di interpretare il vino non solo come prodotto economico, ma come espressione della storia, del lavoro, della cultura e dell’identità italiana». E anche per «valorizzare l’impegno profuso nell’ideazione e nel sostegno della campagna nazionale di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al vino italiano promossa dal ministero. Un’iniziativa senza precedenti per impegno economico, visione e attenzione al valore culturale, sociale e produttivo del settore vitivinicolo nazionale».

Un riconoscimento al sostegno concreto e alla visione culturale

«Ti ringraziamo anche perché non perdi mai l’occasione, quando parli di vino, di sottolineare l’importanza dell’enologo. E questo per noi è molto gratificante e ci induce a pensare sempre che dobbiamo impegnarci di più per fare del grande vino italiano», ha detto il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, premiando il ministro e sottolineando l’importanza del miliardo di euro stanziato dal ministero per il settore vitivinicolo nell’ambito del disegno di legge ColtivaItalia, per il consolidamento e la competitività del comparto e delle sue filiere.

«È una cosa veramente importante, mai avvenuta prima», ha detto ancora Cotarella, scherzando poi su un augurio rivolto al ministro. «Ti faccio un augurio, anzi mi faccio un augurio, perché non so se per te sia un augurio: che tu resista a fare questo mestiere di ministro dell’Agricoltura perché ci hai dato un’assistenza totale e sempre presente».

Lollobrigida: «Il vino centrale nel sistema Italia»

Nel corso dell’incontro Lollobrigida, ribadendo l’attenzione per quello che considera un comparto primario, ha anche annunciato che a breve arriverà una serie di «trasmissioni che promuoveranno il sistema Italia, raccontando agricoltura, identità, ristorazione e prodotti, dove vengono prodotti e come vengono prodotti. E il vino, per quanto mi riguarda – ha precisato – è centrale». «Qualsiasi tavola senza vino è, secondo me, una tavola più noiosa. Non entro oltre nel merito della salute, ma certamente il clima che si respira intorno a una tavola con un bicchiere di vino è diverso e, a mio avviso, anche più positivo», ha concluso Lollobrigida.