La produzione italiana cresce ancora: è il secondo mese consecutivo. A marzo +1,5% rispetto al 2025

Foto: IA / Redazione (12/05/2026)

Dati Istat

L'incremento registrato su base mensile dall'istituto di statistica è pari allo 0.7%. Gli incrementi tendenziali più elevati sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+11,2%), l’attività estrattiva (+6,7%) e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+6,1%)

Continua la ripresa dell’industria italiana. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, a marzo la produzione industriale cresce per la seconda volta consecutiva su base mensile, trainata dalla dinamica positiva dei beni strumentali. Si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’Istituto di statistica sottolinea nella nota diffusa a corollario dello studio, che a marzo, in termini tendenziali, l’indice corretto per gli effetti di calendario è in crescita, con una lieve accelerazione rispetto al mese precedente; anche in questo caso l’incremento dell’indice complessivo è determinato soprattutto dai beni strumentali.

Beni strumentali in aumento. Per Beni di consumo calo congiunturale

L’indice destagionalizzato aumenta su base mensile per i beni strumentali (+2,1%) e i beni intermedi (+0,3%); mentre si osservano flessioni per i beni di consumo (-0,4%) e l’energia (-1,2%). L’Istat fa tuttavia notare che i beni di consumo mostrano cali congiunturali da quattro mesi.

Aumento tendenziale annuale dell’1,5%

Al netto degli effetti di calendario, a marzo 2026 l’indice generale aumenta in termini tendenziali del +1,5%. Crescono in misura marcata i beni strumentali (+5,8%) e con minore intensità i beni intermedi (+0,5%); variazioni negative si osservano invece, per i beni di consumo (-1,9%) e l’energia (-3,1%).

Bene la fabbricazione dei mezzi di trasporto

I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali più elevati sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+11,2%), l’attività estrattiva (+6,7%) e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+6,1%). Le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione di prodotti chimici (-7,8%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-4,0%) e nelle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchinari ed apparecchiature (-2,4%).