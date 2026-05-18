Il “tesoro” italiano del turismo: 6mila borghi unici al mondo da valorizzare. Parte la “campagna” di FdI

Foto: da Ufficio stampa FdI

Il progetto

Il turismo decolla, anche nel suo piccolo, nella sua dimensione di paese. E Fratelli d’Italia ci scommette su idee, progetti e sinergie dei piccoli centri italiani, spesso storici, quasi sempre bellissimi. “Oggi presentiamo la campagna nazionale di Fratelli d’Italia, ‘L’Italia dei borghi’, che promuoveremo su tutti i territori. I Borghi, i cammini religiosi, i piccoli comuni a vocazione turistica e le aree interne contribuiscono al nostro PIL per oltre 5 miliardi di euro, rappresentano, dunque, un grande valore aggiunto per la nostra economia e favoriscono la sostenibilità del settore, attraverso la delocalizzazione dei flussi turistici. Il governo Meloni e il ministero del Turismo hanno investito tantissimo nella valorizzazione delle aree interne e dei 6mila splendidi borghi italiani. I numeri certificano la bontà del nostro lavoro, con un 20% in più di presenze, che si confermeranno nel periodo estivo, permettendo una diversificazione delle destinazioni turistiche a vantaggio di tutto il Paese”, ha detto oggi il deputato Gianluca Caramanna, responsabile dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia nel corso della presentazione alla Camera della campagna nazionale di Fratelli d’Italia “Valorizzare l’Italia. L’Italia dei borghi, radici, turismo e sviluppo per le aree interne”.

Il turismo e i borghi italiani nella campagna di Fratelli d’Italia

Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia insiste sulla necessità di valorizzare i borghi: “il turismo va diffuso sul nostro territorio nazionale anche al di fuori delle località più conosciute, perché la nostra è una bella Patria, una realtà talmente varia che va assolutamente sfruttata al meglio. Le cifre stanziate dal governo possono fare la differenza nel promuovere il turismo non solo italiano ma anche straniero per dare nuova linfa alle aree interne e ai circa 6mila borghi, molti dei quali sono al di sotto dei 5mila abitanti. Portare più turisti in queste località vuole anche dire per mettere a più italiani di viverci contrastando lo spopolamento che c’è stato ormai da molti decenni”. Per Giovanni Donzelli, Responsabile Organizzazione FdI: “I nostri borghi rappresentano un patrimonio unico al mondo. Fratelli d’Italia ritiene che meritino di essere promossi anche attraverso i social e gli strumenti digitali, capaci oggi di far conoscere realtà straordinarie spesso meno note. Da sempre il Governo Meloni dimostra attenzione concreta verso il settore turistico, strategico per la crescita economica e per la valorizzazione dell’Italia”.

“Investire nel turismo significa ridare vita ai borghi e alle aree interne, valorizzando identità, socialità e qualità della vita. Dopo la pandemia è cresciuto il bisogno di luoghi autentici e a misura d’uomo, lontani dall’anonimato delle grandi periferie. Questo settore oggi non cerca solo una meta, ma l’esperienza del percorso, delle tradizioni e della comunità che rende vivo un territorio”, spiega Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei deputati. Infine, Andrea Moi, Responsabile Dipartimento Comunicazione FdI pone l’accento sul “carattere identitario dei nostri borghi, che rappresentano il tratto distintivo dell’Italia e un’attrattiva per turisti italiani e stranieri. I borghi stanno vivendo un rinnovato interesse per un duplice motivo, da un lato l’insostenibilità di un modello urbano sovraffollato e dall’altro il ritorno alle radici. Investire sui borghi vuol dire ridare anche nuovo slancio alle attività economiche, dalla ristorazione all’artigianato, che caratterizzano questi territori”.