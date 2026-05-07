Il Comune si becca una multa e non la paga. La figuraccia del sindaco del Pd di Pavia

Foto: Imago / VIA FACEBOOK (6 giugno 2024)

Da ridere o da piangere...

Una figuraccia, non c’è che dire, per il sindaco di Pavia Michele Lissia, esponente del Partito Democratico in carica dall’11 giugno 2024 (nella foto con il sindaco di Milano Giuseppe Sala), dopo la vittoria alle elezioni comunali. Il comune da lei amministrato è al centro di un caso clamoroso di inefficienza amministrativa che è stato raccontato dalla Provincia Pavese, non senza clamore nazionale. Una multa ricevuta dal Comune… e non pagata dal Comune. Lo scorso 17 aprile, il Comune ha ricevuto un’intimazione di pagamento dalla stessa società incaricata della riscossione per conto dell’ente. agli uffici comunali è arrivata una raccomandata inviata da Abaco, la società che gestisce il recupero dei crediti. Una multa per un veicolo del Comune, sanzione mai pagata, una violazione del codice della strada.

Pavia, il Comune che prende multe e non le paga…

La multa – scrive la Provincia Pavese – non era stata saldata nei termini previsti, per ragioni non chiarite. Una possibile dimenticanza, una mancata comunicazione o un disguido amministrativo. L’importo, nel frattempo, è lievitato fino a 953,44 euro. A seguito dell’intimazione, il Comune ha deciso di rivalersi sulla cooperativa che aveva in uso il veicolo, impiegato nella gestione dei Centri diurni per disabili (Cdd).