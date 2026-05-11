Giuli vede Meloni a Palazzo Chigi: “Piena sintonia”. Cronaca di un caso mai nato

Polemiche azzerate

La cronaca di un caso mai nato termina in un caldo pomeriggio di maggio a Palazzo Chigi: il ministro della Cultura Alessandro Giuli viene ricevuto per circa un’ora a Palazzo Chigi, dove era presente anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un incontro che azzera le polemiche sollevate dalla sinistra, dopo la revoca due incarichi apicali nello staff del ministro.

L’incontro, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sarebbe stato chiesto dallo stesso Giuli “al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di governo”, dopo giorni segnati da indiscrezioni e retroscena sulle tensioni interne alla maggioranza e sul ruolo del ministro.

Le stesse fonti definiscono “prive di fondamento” le ricostruzioni che parlavano di divergenze tra Giuli, la presidente del Consiglio e altri esponenti dell’esecutivo. Nel corso del colloquio, il ministro avrebbe espresso “gratitudine” nei confronti della premier, confermando il proprio sostegno al programma della coalizione.

Sul tavolo anche i principali dossier del dicastero e gli sviluppi del contesto internazionale che incidono sul settore culturale. Da parte di Meloni sarebbe stata ribadita “la piena volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia”, sottolineando “la solidità di un rapporto cordiale e proficuo” con Giuli.

Giuli a Palazzo Chigi: polemiche azzerate in 24 ore

L’incontro è arrivato all’indomani della scelta del ministro di cambiare i vertici del proprio staff, con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro.

Secondo la ricostruzione fornita dal Corriere della Sera, Merlino “pagherebbe” la vicenda del documentario dedicato a Giulio Regeni, al quale il ministero avrebbe negato il finanziamento, mentre Proietti sarebbe finita nel mirino dopo la mancata partecipazione alla missione del ministro a New York dello scorso mese.

Domani intanto Giuli è atteso a Bruxelles per il Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport” dei ministri europei. Tra i temi in agenda il mandato negoziale parziale sulla proposta di regolamento che istituisce il nuovo programma AgoraEU per cultura, media e società civile nel periodo 2028-2034, oltre a uno scambio di opinioni sulle priorità del futuro piano di lavoro dell’Unione europea per la cultura 2027-2030.

“Dalla sinistra gossip e chiacchiericcio”

Sul “caso MiC” la sinistra ha montato in queste ora una polemica degna di miglior causa. A cominciare dal Pd col senatore Francesco Verducci che ha definito la vicenda “gravissima, vergognosa e inquietante” al Movimento 5 Stelle con i capigruppo in commissione Cultura Luca Pirondini e Antonio Caso che chiedono a Giuli di riferire in Parlamento.

Proteste rispedite al mittente da Arianna Meloni che ha liquidato la questione come “una dinamica naturale che un ministro possa scegliere o meno il proprio collaboratore”, accusando le opposizioni di fare “gossip e basso chiacchiericcio”, ha concluso il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia.