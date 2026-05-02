Foto: ANSA / STR / PHOTOSHOT / POOL (29/apr/2011)

Nozze reali

Estate 2026, l’Europa delle élite nel segno dell’altare: dai Windsor alle grandi dinastie, tutti i matrimoni che contano

Dalle nozze di Peter Phillips alle unioni tra aristocrazie europee e grandi famiglie del lusso, passando per dinastie storiche e nuovi protagonisti della finanza globale, tutte le unioni che intrecciano tradizione, potere economico e nuove connessioni politiche

Spettacoli - di Ginevra Lai - 2 Maggio 2026 alle 13:25