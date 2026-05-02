Nozze reali
Estate 2026, l’Europa delle élite nel segno dell’altare: dai Windsor alle grandi dinastie, tutti i matrimoni che contano
Dalle nozze di Peter Phillips alle unioni tra aristocrazie europee e grandi famiglie del lusso, passando per dinastie storiche e nuovi protagonisti della finanza globale, tutte le unioni che intrecciano tradizione, potere economico e nuove connessioni politiche+ Seguici su Google Discover
L’estate 2026 si annuncia come una stagione eccezionalmente ricca di matrimoni tra famiglie reali, aristocratiche e grandi dinastie economiche europee. Un calendario fitto di celebrazioni che intreccia tradizione, potere e nuove connessioni sociali, restituendo un’immagine ancora viva e dinamica delle élite continentali.
Il ritorno dei Windsor sulla scena pubblica
Al centro dell’attenzione si colloca la famiglia reale britannica. Dopo settimane segnate dalle polemiche legate al caso principe Andrea e alle sue implicazioni nel dossier Jeffrey Epstein, i Windsor tornano a occupare la scena pubblica con un evento più distensivo. Il 6 giugno, Peter Phillips, figlio della principessa Anna del Regno Unito, sposerà Harriet Sperling nella chiesa di All Saints, nel Gloucestershire. Una cerimonia privata ma simbolicamente rilevante, anche per il legame con Gatcombe Park, storica residenza di famiglia.
Le nuove unioni nella galassia reale britannica
Sempre in ambito Windsor, l’estate vedrà le nozze di Lady Marina Windsor con Nico Macauley, e quelle di Lady Eliza Spencer con Channing Millerd, al termine di una relazione decennale suggellata da una proposta romantica a Santorini. Questi matrimoni confermano la continuità delle grandi famiglie europee, spesso legate da vincoli genealogici che risalgono alla regina Vittoria del Regno Unito, definita non a caso “la nonna d’Europa”.
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