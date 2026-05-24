Dopo l’attentato di Modena, il sondaggio smonta l’alibi della cittadinanza: per il 75% un documento non fa un italiano

Foto: ANSA / ELISABETTA BARACCHI (16/05/2026)

Cade il tabù

Il caso riapre il nodo dell’integrazione reale e mette in crisi la lettura puramente burocratica dell’appartenenza: solo l’1,8% si accontenta della cittadinanza formale, mentre il 23,1% indica nella convivenza concreta la vera prova per sentirsi parte della nazione

A Modena non è finita con l’arresto di Salim El Koudri. È lì che è cominciata la seconda partita, quella politica: da una parte chi ha insistito sulla cittadinanza italiana, sulla laurea, sull’assenza di legami accertati con reti terroristiche; dall’altra chi ha visto in quell’attacco il cortocircuito di un’integrazione data per acquisita troppo in fretta. Il sondaggio del Secolo parte esattamente da qui e consegna un responso netto: per il 75,1 per cento degli intervistati essere italiani non significa soltanto avere un documento, ma dimostrare appartenenza reale, rispetto per il Paese e adesione alla comunità nazionale. Un verdetto che incrina la narrazione assolutoria della sinistra sull’attentato e riporta al centro la domanda: la cittadinanza basta davvero a fare di qualcuno parte viva della nazione?

La minoranza del “basta il documento”

Il dato più basso è quello che racconta meglio il clima del Paese. Solo l’1,8 per cento dei votanti si riconosce nella tesi secondo cui la cittadinanza italiana basta, da sola, a definire l’appartenenza. Una posizione formalmente ineccepibile sul piano giuridico, ma quasi irrilevante nel sentimento pubblico fotografato dal sondaggio.

Per anni una parte del discorso politico ha trattato l’integrazione come una pratica amministrativa: residenza, scuola, titolo di studio, cittadinanza. Ma i fatti di Modena hanno rimesso tutto in discussione. Non perché un singolo episodio possa diventare una sentenza collettiva, ma perché davanti a certi fatti l’opinione pubblica pretende risposte meno burocratiche. Il documento certifica uno status; non garantisce lealtà, riconoscimento, rispetto delle regole comuni.

Il punto vero: integrazione o automatismo

C’è poi un 23,1 per cento che sceglie una formula meno identitaria: conta soprattutto l’integrazione, perché senza integrazione reale non può esserci convivenza civile. È la risposta di chi non riduce tutto all’origine, ma rifiuta l’idea che l’ingresso nella comunità nazionale sia un automatismo.

Sommate, queste due sensibilità dicono molto più di una semplice maggioranza. Oltre il 98 per cento degli intervistati lega l’italianità a qualcosa che viene dopo, o oltre, il dato formale di un passaporto. Per alcuni è appartenenza. Per altri è integrazione. Per quasi tutti, però, il punto resta lo stesso: non si diventa parte di una comunità soltanto perché lo stabilisce un ufficio.

Ed è un messaggio che investe direttamente il dibattito sull’immigrazione. La società italiana sembra chiedere una soglia più alta: non esclusione, ma responsabilità; non sospetto permanente, ma verifica concreta di un percorso; non slogan sull’accoglienza, ma convivenza fondata su regole condivise. Perché soltanto così è possibile una vera convivenza e coabitazione dello stesso spazio che chiamiamo nazione.