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Foto: ANSA

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Choc al concerto di Tommaso Paradiso a Napoli: perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: “Colpa del volume” (Il video)

Imprevisto tecnico agli auricolari in-ear durante il live al Palapartenope: dopo il gesto impulsivo, il cantautore romano chiarisce con il pubblico e chiude cantando “‘O surdato ’nnammurato” insieme ai fan

Cronaca - di Demetra Orsi - 2 Maggio 2026 alle 12:22

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Attimi di tensione durante la tappa napoletana del tour di Tommaso Paradiso, andata in scena giovedì 30 aprile al Palapartenope di Napoli, davanti a un pubblico sold out. Un imprevisto tecnico ha infatti provocato una reazione improvvisa del cantautore, che ha lanciato con forza il microfono sul palco, sorprendendo i presenti.

L’attacco di rabbia

Secondo quanto ricostruito, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un malfunzionamento degli auricolari in-ear, che avrebbe compromesso il controllo del volume. Visibilmente infastidito, Paradiso ha avuto uno scatto d’ira, durato però pochi istanti.

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Subito dopo il gesto, l’artista si è reso conto dell’accaduto e ha cercato di chiarire con il pubblico: «Scusate, si sposta il volume da solo», ha detto dal palco, aggiustandosi il dispositivo audio. Un tentativo di spiegazione che ha contribuito a stemperare la tensione.

Le reazioni in sala sono state contrastanti: da una parte applausi e incoraggiamenti, dall’altra anche qualche fischio. In ogni caso, l’episodio non ha compromesso lo spettacolo, che è ripreso regolarmente poco dopo.

Pace fatta

A sancire la riconciliazione con i fan, un momento simbolico: Paradiso ha intonato il ritornello di “‘O surdato ’nnammurato”, subito accompagnato in coro da tutto il pubblico napoletano. E l’urlo finale: «San Genna’ facce la grazia».

Intanto, il video dell’accaduto sta circolando rapidamente sui social, alimentando il dibattito tra utenti sulla reazione del cantante e sulla gestione degli imprevisti dal vivo.

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di Demetra Orsi - 2 Maggio 2026

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