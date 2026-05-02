Choc al concerto di Tommaso Paradiso a Napoli: perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: “Colpa del volume” (Il video)

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Va virale

Imprevisto tecnico agli auricolari in-ear durante il live al Palapartenope: dopo il gesto impulsivo, il cantautore romano chiarisce con il pubblico e chiude cantando “‘O surdato ’nnammurato” insieme ai fan

Attimi di tensione durante la tappa napoletana del tour di Tommaso Paradiso, andata in scena giovedì 30 aprile al Palapartenope di Napoli, davanti a un pubblico sold out. Un imprevisto tecnico ha infatti provocato una reazione improvvisa del cantautore, che ha lanciato con forza il microfono sul palco, sorprendendo i presenti.

L’attacco di rabbia

Secondo quanto ricostruito, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un malfunzionamento degli auricolari in-ear, che avrebbe compromesso il controllo del volume. Visibilmente infastidito, Paradiso ha avuto uno scatto d’ira, durato però pochi istanti.

Subito dopo il gesto, l’artista si è reso conto dell’accaduto e ha cercato di chiarire con il pubblico: «Scusate, si sposta il volume da solo», ha detto dal palco, aggiustandosi il dispositivo audio. Un tentativo di spiegazione che ha contribuito a stemperare la tensione.

Le reazioni in sala sono state contrastanti: da una parte applausi e incoraggiamenti, dall’altra anche qualche fischio. In ogni caso, l’episodio non ha compromesso lo spettacolo, che è ripreso regolarmente poco dopo.

Pace fatta

A sancire la riconciliazione con i fan, un momento simbolico: Paradiso ha intonato il ritornello di “‘O surdato ’nnammurato”, subito accompagnato in coro da tutto il pubblico napoletano. E l’urlo finale: «San Genna’ facce la grazia».

Intanto, il video dell’accaduto sta circolando rapidamente sui social, alimentando il dibattito tra utenti sulla reazione del cantante e sulla gestione degli imprevisti dal vivo.