Cena tra Usa e Cina, Trump sbircia negli appunti di Xi e Musk fa le smorfie nei selfie con gli imprenditori (video)

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Dietro le quinte

L’ultimo incontro tra la delegazione americana e quella cinese ha regalato ai media dei particolari divertenti, che sono diventati virali sui social. Tutto è iniziato con la sbirciata di Donald Trump al quaderno di Xi Jinping durante la cena di Stato, approfittando dell’assenza di del leader cinese, che si era momentaneamente alzato dalla sedia. Nei video pubblicati sui social emerge anche lo sguardo impassibile di Marco Rubio. E se il segretario di Stato non ha battuto ciglio, non si può dire lo stesso di Elon Musk, che evidentemente si aspettava qualcosa di diverso. Le telecamere hanno inquadrato il patron di Tesla e Space X a cena, mentre sbuffava annoiato. Non solo, perché il magnate sudafricano con cittadinanza statunitense ha provato ad ammazzare il tempo a modo suo, facendo strane smorfie nei selfie quando gli imprenditori cinesi gli si avvicinavano per immortalare il momento.

Da Trump a Musk, dietro le quinte dell’incontro tra Usa e Cina

Sui social, principalmente su X e nelle piattaforme cinesi, il breve gesto di Trump è stato interpretato da alcuni utenti come una violazione non scritta del rigido protocollo cinese. In effetti, di solito la Repubblica popolare esegue dei controlli stringenti nelle occasioni importanti. L’episodio ha ricordato il congresso del Partito comunista del 2022, quando l’ex presidente Hu Jintao fu portato fuori dalla sala dopo aver provato a consultare alcuni documenti davanti a Xi. All’epoca, le immagini fecero il giro mondo e crearono settimane di considerazioni internazionali. Durante il banchetto congiunto, stavolta Xi ha parlato della necessità di “rispetto reciproco” nelle relazioni sino-americane, mentre Trump ha insistito sull’importanza dei rapporti economici bilaterali.