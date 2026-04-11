Vento antisemita nel Pd? FdI: “C’è chi si augura l’annientamento dello Stato di Israele. Schlein chiarisca da che parte sta”

Foto: Ansa / Alessandro Di Marco (1 maggio 2025)

Dal Nazareno fanno spallucce

Nel Pd pro Pal soffia un vento antisemita? Se così non è la segretaria Elly Schlein dovrebbe parlare a chiare lettere e prendere le distanze da episodi inquietanti. Dopo la richiesta del Pd milanese di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv spunta chi, nelle file dem, si augura la distruzione dello Stato di Israele. Un segnale preoccupante e incontestabile, Fratelli d’Italia pretende chiarezza. “Ora – scrive in una nota il capogruppo al Senato Lucio Malan – abbiamo anche una esplicita richiesta di annientamento dello Stato di Israele da parte di un dirigente locale del partito democratico. Michele Gamba, segretario del Circolo 2 del Pd di Monza. Intanto, da sei mesi nell’account Facebook dei Giovani democratici di Bergamo campeggia senza vergogna il cartello ‘meglio maiali che sionisti’”, ricorda l’esponente di FdI.

Antisemitismo, Malan: Schlein chiarisca se è il collante del campo largo

“Due giorni fa il Pd milanese ha annunciato che esigerà dal sindaco di Milano Sala la rottura del gemellaggio con Tel Aviv. Città che non si salva dal pogrom ideologico. Benché abbia un sindaco appartenente al partito laburista israeliano, che partecipa come osservatore allo stesso partito europeo. Se a questo aggiungiamo che già prima delle elezioni del 2022, ci furono pesantissime prese di posizione da parte di alcuni candidati del Pd, alcuni dei quali eletti, e infine il rifiuto di votare la legge contro l’antisemitismo, la domanda alla leader del Pd diventa davvero obbligata. L’antisemitismo è il collante che il primo partito italiano di opposizione vuole usare per tenere insieme il cosiddetto campo largo? L’annientamento di Israele sarà un punto della politica estera del futuro governo Schlein, o Conte, o Salis?”.

Gasparri: notizia che inquieta. C’è una deriva strisciante antisemita

Di notizia “che inquieta” parla anche Maurizio Gasparri. “Si tratterà pure di un semplice esponente locale minore del Pd di Monza. Ma che un rappresentante del partito guidato da Schlein auspichi l’annientamento dello Stato di Israele è qualcosa che inquieta. Del resto – continua il senatore azzurro – già abbiamo avuto un altro episodio di diverso rilievo. Quando il Pd di Milano ha chiesto di cancellare il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv suscitando le giuste proteste anche dell’ex parlamentare del Pd Fiano. C’è una deriva strisciante antisemita. Che va ben al di là delle legittime critiche a quanto avviene in quella parte del mondo. Le critiche sono più che giustificate”. Ma – conclude Gasparri – “l’auspicio della distruzione di uno Stato come Israele e le posizioni chiaramente antisemite di troppi a sinistra, dimostrano che c’è qualcosa da chiarire. E lo deve fare Schlein stroncando questi comportamenti”.

La segretaria del Pd resta in silenzio. Imbarazzo e slogan

Schlein, in tutt’altre faccende affaccendata, si guarda bene dal rispondere. Per lei lo fanno i fedelissimi Francesco Boccia e Chiara Braga con un nota che va al contrattacco senza entrare nel merito. “Il Partito democratico respinge con fermezza e indignazione le parole di Lucio Malan, che accusa il PD di antisemitismo. Si tratta di affermazioni gravi, infondate e strumentali”. Poi la chicca finale. Un evergreen. “Non accettiamo lezioni da chi appartiene a una forza politica che non ha mai reciso fino in fondo ogni ambiguità con il proprio passato neofascista”.