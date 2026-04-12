Ungheria al voto tra sondaggi e social: sfida epocale tra Orban e l’ex insider Magyar in un teso testa a testa

Foto: Imagoeconomica e Ansa / Imagoeconomica via Magyar Imagoeconomica via Casa Bianca foto Ansa Zoltan Kocsis (7 aprile 2026 (Orban) 12 aprile 2026 (foto Ansa seggi) e 24 febbraio 2026 (Magyar))

Il Paese a un bivio

Urne aperte in Ungheria: seggi, aperti dalle 6 di stamattina, che chiuderanno alle 19: si vota per il rinnovo del Parlamento da 199 membri. Prime proiezioni attese per le 20.00. Al via una tornata elettorale recepita da subito come un passaggio d’epoca. Dopo sedici anni ininterrotti al potere, il sistema di Viktor Orbán affronta la sfida più insidiosa della sua storia recente: nonostante un consolidato modello governativo e l’indubbio carisma del leader di Fidesz, i sondaggi della vigilia descrivono una nazione spaccata, con lo sfidante Peter Magyar accreditato di un vantaggio che oscilla tra i 7 e i 9 punti percentuali.

Ungheria al voto, urne e sfida aperte

Nel dettaglio: le rilevazioni demoscopiche delle ultime due settimane indicano Tisza, il partito dello sfidante, avanti tra il 38% e il 41%. Mentre Fidesz, guidato dall’attuale premier magiaro, sarebbe indietro di 7-9 punti. Ma i rilevamenti variano, lasciando aperti diversi scenari, compreso un possibile testa a testa. Da un lato, allora, il leader Orbán, 62 anni, alla guida del Paese dal 2010. Premier guardato con interesse da ambienti conservatori occidentali, inclusa l’area vicina a Donald Trump. Negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una crescente insoddisfazione interna dovuta a stagnazione economica e aumento del costo della vita.

L’insider che sfida il sistema: chi è Peter Magyar

Dall’altro lato della barricata elettorale, invece, Peter Magyar, 45 anni. Non un oppositore nato nelle piazze della sinistra, ma un figlio dell’establishment cristiano-democratico magiaro. Ex diplomatico a Bruxelles ed ex marito dell’ex Ministro della Giustizia Judit Varga, Magyar ha saputo capitalizzare lo scandalo che ha travolto i vertici di Fidesz nel 2024, trasformandosi in un “Davide alle prese con Golia” capace di parlare il linguaggio degli algoritmi social e di intercettare il malcontento per la stagnazione economica. Al grido di «non abbiate paura», il suo partito, Tisza, è riuscito a scardinare il monopolio comunicativo governativo, drenando consensi anche tra le minoranze ungheresi all’estero, tradizionale feudo orbaniano.

Al voto in Ungheria tra geopolitica, guerra, pace e economia interna

La campagna elettorale si è giocata non a caso su toni polarizzati: da un lato Orbán ha presentato il voto come una scelta esistenziale tra “guerra e pace”, accusando l’opposizione di voler trascinare Budapest nel conflitto ucraino. Dall’altro Magyar ha puntato tutto sulla trasparenza e sul rilancio economico. L’esito del voto avrà ripercussioni immediate ben oltre i confini di Budapest. Una vittoria di Tisza, oggi membro del Ppe, potrebbe sbloccare i 90 miliardi di aiuti Ue per l’Ucraina e ridisegnare l’asse dei rapporti con Mosca e Washington. In un Parlamento da 199 membri, con 106 seggi assegnati con l’uninominale secco, l’incognita resta l’affluenza e il peso del voto postale dei residenti all’estero, che potrebbe ancora ribaltare i pronostici in un ultimo, tesissimo testa a testa.