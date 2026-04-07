Trump si complimenta con gli astronauti di Artemis II: “vi chiederò gli autografi. Avete reso l’America davvero orgogliosa” (video)

Foto: YouTube / Cbs News (7/05/2026)

Dalla Luna fino a Marte

Donald Trump è entusiasta di vedere i grandi sviluppi che gli Usa stanno portando a termine nel settore aerospaziale. «La vostra missione apre la strada al ritorno sulla Luna. E poi punteremo a Marte». Così l’inquilino della Casa Bianca si è congratulato con l’equipaggio di Artemis II, che ha completato il sorvolo lunare e al momento si è appena riattivato in un viaggio di quattro giorni per atterrare sulla Terra. «Oggi avete fatto la storia e avete reso tutta l’America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa», ha sottolineato il presidente americano, senza dimenticare che il lavoro svolto dagli astronauti in orbita ha «ispirato il mondo intero». Poi si è rivolto alla squadra di esperti, composta da 3 astronauti statunitensi e un canadese, ricordando che «ultimamente abbiamo molti motivi per essere orgogliosi, ma quello che state facendo voi è qualcosa di straordinario: orbitare attorno alla Luna per la prima volta in oltre mezzo secolo e battere il record assoluto di distanza dalla Terra».

Trump si complimenta con gli astronauti di Artemis II: «Pianteremo di nuovo la bandiera su Marte»

«La vostra missione apre la strada per il ritorno dell’America molto presto sulla superficie della Luna. Stiamo facendo tutto il possibile, pianteremo nuovamente la nostra bandiera e stavolta non lasceremo solo le nostre impronte: stabiliremo una presenza permanente sulla Luna e punteremo a Marte, sarà elettrizzante. Mi piacerebbe esserci, ma forse non riusciremo in termini di timing. Ma saremo sulla Luna e succederà presto», ha evidenziato il presidente, che ha continuato ad elogiare gli astronauti per la missione appena conclusa. L’obiettivo di Trump è quello di rinnovare l’immagine degli Usa non solo attraverso lo slogan America first, ma anche nei fatti, con un focus sull’innovazione scientifica. «L’America non sarà seconda a nessuno nello spazio, continueremo a condurre questo incredibile viaggio tra le stelle». Alla fine The Donald ha organizzato un appuntamento con gli astronauti nello Studio Ovale: «Vi chiederò gli autografi, non li chiedo spesso. Ma voi lo meritate».