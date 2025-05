Sinner idolo dei bambini: regala palline, prodotti e autografi. Grande gioia per il suo rientro al Foro italico (video)

Internazionali d'Italia 2025

Tra cori d’acclamazione e richieste di autografi, Jannik Sinner resta il protagonista e idolo indiscusso degli Internazionali d’Italia 2025 e dei bambini. Il tennista azzurro, che ieri è apparso all’evento del Foro italico di Roma, ha deciso di rilassarsi prima della gara di sabato, godendosi il plauso dei propri tifosi. Tantissimi anche i bambini che l’hanno aspettato euforicamente all’uscita di uno stand in cui stava girando uno spot pubblicitario: anche mentre era dentro, coperto dai vetri e dalla security, i piccoli fan hanno intonato il celebre canto: «Alè alè alè, Sinner, Sinner». Tra spinte e urli di gioia, in molti hanno provato a catturare la sua attenzione, con l’obiettivo di ottenere un autografo o una dedica dal campione di tennis italiano. Quando finalmente Jannik Sinner è entrato sul campo da gioco, i suoi supporters l’hanno acclamato con grande fervore, facendo vibrare il Foro italico.

Sinner idolo dei bambini: firma le magliette e regala i suoi prodotti agli spettatori

I più fortunati nel pubblico hanno avuto la possibilità di ricevere qualche flaconcino del prodotto che Sinner stava sponsorizzando in precedenza, altri ancora invece hanno ricevuto gli autografi sul cappello, sulla maglia e sulle palline da tennis. Successivamente Jannik si è allontanato dalla folla per raggiungere il suo team. In mattinata The Fox ha battuto il coach Simone Vagnozzi durante un allenamento: la vittoria è stata documentata sui social con un video ironico dall’altro allenatore ed ex tennista, Darren Cahill. E’ possibile che Sinner compaia qualche altra volta al Foro nei prossimi giorni, per allenarsi e anche per godersi l’affetto di tutti coloro che hanno scelto di presenziare per supportarlo.

Il tennista azzurro ha dovuto fare a meno dei riflettori e dell’abbraccio dei tifosi per tre mesi a causa della squalifica per il caso Clostebol, patteggiata con un accordo siglato assieme alla Wada (agenzia mondiale antidoping). «Questo accordo tra le due parti certifica l’innocenza di Jannik, la sua assoluta non colpevolezza, e gli consente finalmente di rasserenarsi e pianificare il suo futuro con un grande rientro agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma dove tutta l’Italia lo accoglierà come merita», aveva dichiarato il presidente di Fitp Angelo Binaghi a Supertennis due mesi fa.