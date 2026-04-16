Sondaggi neri per Conte scavalcato dalla rampante Silvia Salis. L’altolà di Meloni a Trump piace agli italiani

Foto: Ansa / Riccardo Antimiani (23 marzo 2026)

Sondaggio Youtrend

Altro che crisi di consensi e governo isolato. Le ultime mosse della premier Meloni piacciono agli italiani mentre nel campo largo lo tsunami Salis mette all’angolo Giuseppe Conte. Lo “strappo” con Donald Trump dopo il fuor d’opera (“inaccettabile”) del presidente Usa contro il Papa è considerata dagli elettori un mossa vincente della presidente del Consiglio. Lo rivela un sondaggio di Youtrend per Skytg24 che fotografa una bocciatura quasi unanime dell’operato del presidente americano in Medio Oriente. Il 79 per cento degli intervistati dà ragione a Meloni. Mentre il 47 per cento degli italiani ritiene che il governo avrebbe dovuto prendere una posizione più netta contro Usa e Israele sull’attacco in Iran. Anche l’attivismo di Meloni in chiave europea è un altro segnale molto gradito.

Sondaggio Youtrend, lo strappo di Meloni con Trump piace agli italiani

Non è un caso che la premier abbia deciso di essere presente fisicamente (e non da remoto) alla riunione convocata da Emmanuel Macron a Parigi nel formato E4 (Italia, Francia, Inghilterra e Germania). Una mossa che conferma la sinergia e lo stretto collegamento di Roma, Parigi, Londra e Berlino sulla crisi mediorientale. Lo stesso sondaggio testimonia, numeri alla mano, ripercussione anche sul campo largo della ‘svolta’ meloniana. La scelta di Elly Schlein di difendere la postura del governo ha nuociuto a Giuseppe Conte, sempre elmetto in testa contro la premier. La baldanzosa rincorsa verso le primarie dell’ex premier che sogna il ritorno a Palazzo Chigi si scontra con i numeri. L’avvocato del popolo è insidiato da Silvia Salis, la ‘rampante’ sindaca di Genova (poca esperienza e tanta ambizione) sponsorizzata da Matteo Renzi per fare lo sgambetto alla segretaria dem. Che invece, per quanto accerchiata da tutte le parti, è in testa alle preferenze degli elettori del campo largo nelle eventuali primarie.

Primarie, Conte sorpassato dall’outsider Silvia Salis

Per YouTrend in uno scenario di partecipazione “buona” (otto elettori su dieci) la segretaria dem è in pole position con il 36 per cento mentre il leader 5Stelle (dato al 26%) è superato dalla bionda sindaca che si piazza al 29 per cento. Il tocco magico di Giuseppi sembra aver perso smalto vista anche la scarsa partecipazione al voto del movimento (solo il 38%). Ben altra la mobilitazione dell’elettorato dem, oggi stimata al 55%. La poca adesione dei 5Stelle alle primarie potrebbe costare a Conte quasi 500mila voti rispetto a una situazione di affluenza omogenea.

La difesa del papa di Palazzo Chigi è in linea con il sentiment degli italiani

Anche un sondaggio di Renato Mannheimer conferma che la risposta della premier all’inquilino della Casa Bianca in difesa di papa Leone è in linea con il sentiment degli italiani. “Non abbiamo ancora dati precisi, ma Meloni potrebbe guadagnare qualche punto e passare dal 40% al 45%“, rileva all’Adnkronos il sondaggista. “Ritengo che le parole di Trump abbiamo giovato alla premier “, dice il politologo. Che consiglia alla premier di “agire con prudenza continuando a distanziarsi dagli Usa, senza litigare perché restano nostri alleati, ma coltivando l’opzione europea”. Esattamente la rotta che il governo Meloni sta percorrendo.