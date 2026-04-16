Scintille Fascina-Pascale: “Non conta niente”, “Non sarò mai come lei”. Battibecco tra le due ex del Cav tra politica e vecchie ruggini

Foto: Imagoeconomica / Sergio Oliverio (Fascina) e Andrea Di Biagio (Pascale) (25-01-2026 e 13-09-2024)

Duello a distanza

Rinnovamento sì, ma con qualche vecchia ruggine ancora da rimuovere dal campo rosa… Tra nuovo smalto formale e rilancio degli assetti, in casa Forza Italia si veleggia col vento in poppa, anche se qualche piccola zavorra riaffiora dalle retrovie. I dissapori di ieri tra le donne che hanno segnato la vita sentimentale di Silvio Berlusconi, per quanto cedano il passo al nuovo corso, punteggiano la sceneggiatura con un nuovo botta e risposta tra Marta Fascina e Francesca Pascale, protagoniste di uno scambio che ha riacceso i riflettori sulle dinamiche che sembravano archiviate e rilanciate (a distanza) a mezzo stampa.

Botta e risposta a distanza tra Fascina e Pascale

Tutto nasce da un colloquio dell’esponente forzista Marta Fascina con Il Messaggero. La deputata, solitamente restia alle dichiarazioni, interviene sul rinnovamento del partito nel giorno del cambio capogruppo alla Camera, con l’arrivo di Costa, e blinda l’operato di Antonio Tajani e la linea impressa dai figli del Cavaliere: «Tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è sempre giusto e positivo», dichiara. Ribadendo contestualmente la piena fiducia della famiglia Berlusconi nel coordinatore del partito. Tuttavia, sollecitata sui rumors relativi a un possibile riavvicinamento di Francesca Pascale alla galassia forzista, la Fascina è stata tranchant: «Non è vero. Lei non conta niente». «È la verità», dice. E la chiude così: «Non voglio commentare altro».

Vecchie ruggini, nuovi “veleni”

La replica della Pascale, come facilmente prevedibile, non si è fatta attendere. Così, affidata alle colonne del Fatto Quotidiano. Con un mix di ironia e durezza, l’ex compagna del Cav raccoglie (in due fasi) il guanto di sfida. Prima, ribattendo sul punto: «Ha ragione, io non conto niente: la mia è solo passione politica». Poi, rispedendo meno enigmaticamente la provocazione al mittente: «Io non sarò mai come lei, che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento». E la distanza tra le due, alla fine, sembra più siderale che mai, anche se accorcia tempi e spazi nel giro di una battuta… al vetriolo.