Quanto costano una pizza e una birra? Bolzano la città più cara d’Italia. Prezzi in aumento

Foto: Ansa foto / CIRO FUSCO (febbraio 2026)

I dati di Altroconsumo

Reggio Calabria e Livorno le città dove si paga di meno. Roma ancora accessibile. Addio alla media delle dieci euro di un tempo

E’ Bolzano la città più cara d’Italia per comprare una pizza margherita e una birra. Lo rivela un’indagine di Altroconsumo, che dimostra anche come i prezzi siano in aumento con il rischio concreto che gli esercenti vadano incontro a una crisi.

Addio alle dieci euro. Non bastano…

Diventano sempre più rari gli indirizzi in cui una serata a base di pizza e bibita si risolve con meno di 10 euro. I dati aggiornati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo Altroconsumo, fotografano con precisione questo cambiamento, mostrando non solo aumenti diffusi ma anche un’Italia profondamente diseguale, dove in una stessa città una pizza con bibita può costare anche il triplo a seconda del locale scelto.

Le città più care: Roma ancora accessibile

Tra le trenta città che Altroconsumo ha selezionato per la loro rappresentatività e per la completezza dei dati, tali da permettere confronti negli anni, le più care non sono né Milano né Venezia. Al vertice troviamo Bolzano (in media 15 euro per pizza e bibita), Palermo e Sassari (entrambe poco più di 14,50 euro). Trento e Firenze si confermano nella fascia alta. Mentre Roma (11,45 euro) resta una capitale gastronomica tutto sommato accessibile. Il grosso delle città si concentra nella fascia tra i 10 e i 12 euro, anche se la soglia dei 12 euro – media dell’intero campione – viene ormai superata con sempre maggiore frequenza.

Reggio Calabria e Livorno le città più economiche

Sotto i 10 euro resistono soltanto pochi baluardi della convenienza, in particolare Reggio Calabria e Livorno. A Palermo forte divario tra locali, da 9 a 28 euro Il costo medio però nasconde ciò che è forse più interessante, cioè la variabilità di prezzo tra una pizzeria e l’altra in una stessa città. Palermo è il caso più clamoroso, dal momento che tra il prezzo minimo e quello massimo c’è una differenza vertiginosa: si va da 9 a 28 euro, praticamente più del triplo.