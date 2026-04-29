Baby boom a Mantova: dieci bambini nati in 24 ore. E’ record assoluto, anche due gemellini

Foto: Ansa foto / DANILO SCHIAVELLA (Gennaio 2023)

La curiosità

Sia i bimbi che le puerpere sono state dimesse. Eccezionale carico di lavoro per la struttura ospedaliera. Otto sono femmine

Record di nascite all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove nel giro di 24 ore sono nati 10 bebè. Il ‘baby boom’ si è consumato fra il 23 e il 24 aprile, informa oggi l’Asst Mantova. Solo il 23 sono venuti alla luce 7 bambini, mentre tra i nati del 24 ci sono anche 2 gemellini. Netta la prevalenza femminile (rosa otto dei fiocchi, contro 2 soli azzurri) e diverse le nazionalità di origine dei bimbi, tutti della provincia di Mantova: “Cinque italiani, un peruviano, un georgiano, due marocchini e un indiano”, elenca l’azienda sociosanitaria territoriale, rivolgendo le “congratulazioni ai genitori e un grazie ai professionisti di Asst per il grande lavoro svolto”. Nel 2025 a Mantova le nascite sono state circa 1.500; da gennaio ad oggi circa 500, si legge nella nota aziendale.

Il baby boom

La maggior parte delle nascite (7 neonati) è avvenuta nella giornata del 23 aprile, mentre il 24 aprile sono nati gli altri 3, inclusa una coppia di gemelli. L’evento ha richiesto un impegno straordinario da parte del personale sanitario, con una concentrazione di parti (7 su 10) avvenuta interamente nella giornata del 23 aprile.

Non è raro che singoli ospedali registrino record locali simili; ad esempio, nello stesso periodo, l’ospedale di Latina ha segnalato un record diverso con tre parti gemellari in 24 ore, ma quello mantovano si candida a essere un record assoluto.

A proposito di nascite significative, la prima bimba nata al Carlo Poma in assoluto nel 2026 si chiama Sara, nata alle 4:49 del 1° gennaio, pesando 3 chili.

Stanno tutti bene

I dieci neonati nati durante il picco al Carlo Poma stanno bene, così come le loro madri e tutti sono stati dimessi. Nonostante l’eccezionale carico di lavoro per il personale (ostetriche, ginecologi e pediatri), l’assistenza è stata garantita senza intoppi, permettendo a tutte le neo-mamme di vivere il momento in sicurezza. Anche la coppia di gemelli nata il 24 aprile gode di ottima salute, un dato sempre rassicurante in caso di parti plurimi.