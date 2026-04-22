Putin vuole riabilitare il dittatore comunista Stalin: l’Accademia Fsb intitolata a “Felix di Ferro”

Foto: Ansa foto / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR ( 09/apr/2026)

Nostalgie comuniste

Il capo del Cremlino continua nell'opera di riscoperta e valorizzazione di una delle figure emblematiche del regime rosso. Una risposta a chi lo ha sempre considerato lontano dalle posizioni comuniste

Valdimir Putin continua la sua campagna di ‘riabilitazione’ della figura del dittatore comunista Stalin e dei suoi accoliti. Il Capo del Cremlino ha dato ordine di rinominare in onore di Felix Dzerzhinsky, fondatore e primo direttore della famigerata Cheka, la polizia segreta sovietica, l’Accademia dei Servizi Segreti (Fsb). Come riporta l’agenzia di Stampa “Agi” nella motivazione del decreto di Putin si legge che il tributo avviene «Considerato l’eccezionale contributo di F.E. Dzerzhinsky alla sicurezza dello Stato».

Le radici comuniste svelate

È la prima volta che il leader del Cremlino Putin e anche lui ex studente dell’Accademia dell’Fsb, esprime pubblicamente un giudizio così positivo sulla personalità di “Felix di ferro”, emblema della repressione dell’era del comunismo e dell’Unione sovietica, artefice del Terrore Rosso che seguì la Rivoluzione del 1917. Una posizione che in un sol colpo smentisce la narrazione di chi a sinistra ritiene Putin lontano dalle radici comuniste.

L‘Fsb oggi si considera l’erede della Cheka. Il predecessore dell’Accademia dell’Fsb, la Scuola Superiore del Kgb dell’Urss, portò il nome di Dzerzhinsky fino al 1992, quando l’Unione Sovietica non esisteva più – Putin ha espresso rammarico solo poche volte per la rimozione avvenuta nel 1991 dalla Piazza Lubyanka a Mosca, sede del Kgb e poi Fsb, del monumento a Dzerzhinsky.

Statua di Felix di Ferro al posto del monumento per le vittime della repressione?

In questi anni la statua di Felix di Ferro è stata messa ‘a riposare’ in un giardino di altri monumenti dell’epoca sovietica, vicino al famoso Parco Gorky nella capitale e ora si teme che torni presto nella sua collocazione originaria. Il Partito comunista della Federazione Russa ha ripetutamente chiesto il ritorno di Dzerzhinsky alla Lubyanka. L’idea che stanno provando a realizzare sarebbe quella di rimuovere dalla piazza la Pietra di Solovetsky, il monumento eretto in memoria delle vittime della repressione politica nell’Urss, e riportarvi la statua del fondatore della polizia segreta, tra i responsabili di quelle uccisioni.

La rinascita dell’Accademia Dzerzhinsky dell’Fsb «è un evento simbolico importante, che offre un quadro chiaro degli ideali delle persone più potenti della Russia» fa notare la nota giornalista indipendente russa, Farida Rustamova.