Polizia locale, cambia tutto. Montaruli: “Passo avanti decisivo verso una riforma attesa da anni”

Il passaggio alla Camera

Completato in Commissione Affari costituzionali l’esame degli emendamenti al disegno di legge delega sulla riforma della polizia locale. “In attesa che le altre Commissioni diano il proprio parere sul testo complessivo così emendato e che venga dato mandato al relatore – spiega in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia e relatrice della proposta di legge, Augusta Montaruli -, possiamo con grande soddisfazione affermare come si sia fatto un passo in avanti in una riforma attesa da troppo tempo, mantenendo l’impegno di riconoscere anche da un punto normativo quella dignità che gli uomini e donne della polizia locale si sono già conquistati sul campo”.

Nel dettaglio, il testo interviene su diversi aspetti, tra cui l’accesso al Centro elaborazione dati (Ced) e al Sistema d’indagine (Sdi) del Ministero dell’Interno, il rafforzamento del patrocinio legale, l’organizzazione degli organici e il riconoscimento di tutele e benefici per il personale.

“Abbiamo così posto fine, da un lato, a un’eccessiva territorializzazione e, dall’altro, ad un’ultronea discrezionalità che negli anni ha penalizzato la polizia locale nella contrattazione – continua Montaruli -. Con l’impegno di rispettare i tempi già delineati dalla conferenza dei capigruppo della Camera che prevede la votazione da parte dell’aula entro il mese di maggio, rinnovo anche quello di lavorare con il Governo, nell’incessante ascolto della categoria, per l’applicazione dell’intera riforma, decreti di attuazione inclusi, entro la fine della legislatura”.

Maggioranza compatta sulla riforma della Polizia Locale

Infine Montaruli osserva “come mentre in passato prospettive di riforma della Polizia Locale venivano respinte, affossate o stravolte, oggi solo grazie a Giorgia Meloni, al ministro Piantedosi, all’intero Governo e alla maggioranza compatta la riforma della Polizia Locale viene fatta”. “Siamo determinati a non arretrare, anche rispetto alle risorse che il più recente decreto sicurezza del Governo Meloni, di ultimo, ha potenziato”, conclude la nota.