Pasqua tragica a Rimini: ragazzino risucchiato dalla pompa di una piscina in una Spa. E’ in coma

Foto: Ia / Ia (5 aprile 26)

L'incidente

Pochi istanti, la tragedia improvvisa: un bocchettone aspira l’acqua nella vasca di una piscina termale, blocca il corpo di un ragazzino immerso, lo trascina sul fondo e ne determina un’asfissia quasi fatale. Il 12enne è ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è accaduto in una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in provincia di Rimini, dove era in vacanza con la famiglia.

Ragazzino vittima di un bocchettone in piscina

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino ieri mattina mentre era nella vasca, profonda circa un metro, con i genitori è stato risucchiato dal bocchettone che gli ha impedito di tornare in superficie. Una volta liberato sono iniziate le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei soccorritori che lo hanno trasferito all’ospedale di Rimini dove è tuttora ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata. Intanto nella struttura sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Novafeltria che conducono le indagini mentre in procura è stato aperto un fascicolo per lesioni gravissime.

Quando i familiari hanno dato l’allarme e il personale della struttura ha spento l’impianto dell’idromassaggio, il 12enne è stato soccorso era già esanime e senza battito cardiaco. Il personale ha subito iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari per il trasporto in elisoccorso agli Infermi di Rimini dove è ricoverato in condizioni molto gravi. Nell’hotel sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Novafeltria per verificare l’esatta dinamica dell’accaduto e la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine per lesioni gravissime.