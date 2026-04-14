Bonus nuovi nati 2026, domande aperte: ecco chi può avere i 1000 euro

Sostegno a natalità e famiglie

Da oggi è possibile inviare le domande per il bonus nuovi nati riferito al 2026. Lo comunica l’Inps ricordando che il bonus pari a 1.000 euro una tantum si può chiedere da parte delle famiglie dei nuovi nati; o nel caso di adozione che hanno un Isee per prestazioni familiari e l’inclusione non superiore a 40mila euro. Il contributo, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, ha una duplice finalità: sostenere la natalità e contribuire alle spese iniziali legate all’arrivo di un figlio. Si tratta di un importo una tantum pari a 1.00 euro per ciascun minore, riconosciuto su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, con erogazione subordinata al possesso dei requisiti previsti.

Aperte le domande per il bonus nuovi nati: i requisiti

Si può chiedere per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell’Ue. O per quelli figli di cittadini di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca di almeno sei mesi. Bisogna essere residenti in Italia alla data dell’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo).

Il meccanismo studiato per ampliare la platea degli aventi diritto

Tra le principali novità introdotte per il 2026 figura la revisione del sistema ISEE applicato alle prestazioni familiari. Il limite resta fissato a 40 mila euro annui. Ma viene introdotto un nuovo meccanismo di calcolo che esclude, parzialmente, gli importi percepiti tramite Assegno Unico Universale. Tali somme vengono sottratte dal valore dell’indicatore: con l’effetto di ridurre l’ISEE e ampliare la platea dei potenziali beneficiari del bonus.

Bonus nuovi nati, 1000 euro una tantum: come fare domanda

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (Spid, Cie e Cns)”; Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di patronato.

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data dell’evento per il quale è richiesto il bonus. Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio in argomento, la domanda può essere presentata, entro 120 giorni (12 agosto 2026) dalla data di oggi, martedì .