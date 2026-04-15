Mimmo Lucano ospite dell’Ateneo per parlare del modello Riace: Fdi: “Inaccettabile propaganda immigrazionista”

Il paradosso

Il “modello Riace” è fallito da un pezzo ma Mimmo Lucano verrà chiamato domani giovedì 15 aprile a tenere un seminario all’Università Magna Grecia di Catanzaro sull’esperienza di integrazione che lui ha rappresentato nella cittadina in provincia di Reggio Calabria dove è stato sindaco prima della sua decadenza. La notizia ha innescato una polemica politica, con Fratelli d’Italia in prima linea che ha definito l’iniziativa “grave ed inaccettabile”.

Mimmo Lucano invitato dall’Ateneo della Magna Grecia di Catanzaro a parlare del “modello Riace”

L’iniziativa dell’Ateno, in programma domani, rientra nell’ambito degli “Itinerari di sociologia pubblica in Calabria”. Lucano è chiamato a tenere il seminario su “Il modello di ospitalità di rifugiati e migranti del Comune di Riace”, con i saluti del rettore Giovanni Cuda e della professoressa Aquila Villella. Previsti gli interventi dei docenti Antonino Mantineo, ordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico; e Alberto Scerbo, ordinario di Filosofia del Diritto. Per l’Università Magna Graecia. Per Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù Nazionale, è “grave e inaccettabile che l’Università pieghi la propria funzione educativa a finalità politiche, ospitando come relatore Lucano: figura già condannata nell’ambito del cosiddetto ‘modello Riace’ e decaduta dalla carica di sindaco”.

Lucano, FdI: “Inaccettabile, modello Riace segnato da irregolarità”

Una scelta che, per l’esponente di Fdi, “legittima un modello segnato da irregolarità e da una gestione controversa delle risorse pubbliche. Non siamo di fronte a un reale confronto accademico. Ma a un’iniziativa unilaterale, priva di contraddittorio, che si configura come propaganda. Un episodio che conferma una deriva ideologica dell’ateneo, con evidenti ricadute sulla sua credibilità e sul suo posizionamento nel panorama universitario nazionale”. Critiche anche dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: “Apprendiamo che domani, presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, si terrà un seminario che tratterà il tema dei fenomeni migratori facendo esplicito riferimento al ‘Modello Riace’”, si legge nella nota diffusa dal partito. “Apprendiamo che la conclusione dei lavori sarà effettuata dall’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, attuale parlamentare europeo condannato in via definitiva per falso ad un anno e mezzo di detenzione”.

“Propaganda immigrazionista all’università”

FdI sottolinea di non voler interferire con le attività dell’ateneo, ma rivendica il diritto di critica: “Lungi da noi interferire con il libero svolgimento delle attività dell’ateneo del capoluogo di regione. Ma nel contempo desideriamo esercitare il nostro diritto di critica rispetto all’opportunità di dare spazio ad un condannato in via definitiva all’interno di uno spazio importante come l’università”. Secondo il coordinamento cittadino, “l’Università di Catanzaro diviene di propaganda politica così come già avvenuto con l’apertura della moschea all’interno dell’ateneo. E’ questo il “modello” che l’università del capoluogo di regione vuole perseguire?”.

Nel documento si critica inoltre l’impostazione del dibattito sui temi migratori: “Un ateneo che sembra comportarsi più come quei circoli ristretti che sponsorizzano le tesi immigrazioniste; lontani da un sentire comune che, su questi temi, è assai ben diverso da quanto sostenuto dai sacerdoti dell’accoglienza indiscriminata. Assoluto silenzio invece su temi corroborati da dati che certificano la correlazione tra l’immigrazione clandestina ed alcune tipologie di reato. Sulla correlazione tra immigrazione clandestina e traffico di essere umani. Sulla correlazione tra immigrazione clandestina e fenomeni criminali di natura globale”.