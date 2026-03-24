Paradossi, nella Riace di Mimmo Lucano stravince il Sì: aveva a detto di votare No solo per dispetto al governo

Sconfessioni

Il paradosso. A Riace, la patria di Mimmo Lucano, vince il Sì al referendum. L’europarlamentare simbolo dell’accoglienza non deve avere lasciato un buon ricordo nel suo comune in provincia di Reggio Calabria. Così tra le chicche che ci regala Eligendo troviamo il dato che non ti aspetti. Nel comune dell’ex sindaco che fu indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ora europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, vince il Sì con il 55% degli elettori. Soltanto il 44,9% dei votati dice no al cambiamento voluto dal governo.

Nella patria di Lucano il Sì vince con il 55%

Un flop per la sinistra che certamente non si aspettava un risultato così in quella che, da sempre, ritiene un’inespugnabile roccaforte: patria dell’immigrazionismo più spinto. I rumors fanno emergere un malcontento di fondo: «In tanti elettori del centrosinistra hanno votato Sì perché scontenti dell’operato amministrativo dei compagni», riporta il Tempo. Diciamo che il flop era nell’aria da un po’ di tempo. A Riace il modello impresso da Lucano, icona del centrosinistra più immigrazionista, si era sgonfiato da diverso tempo.

Il modello Riace di Lucano fu già travolto nelle Regionali del 2025

Male anche le elezioni regionali in Calabria dell’autunno scorso che furono molto amare per la sinistra di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). La campagna elettorale era iniziata sotto i migliori auspici, accolta con entusiasmo dal duo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che speravano finalmente di poter esprimere un candidato presidente per il “campo largo”, ossia Lucano.. E invece Giuseppe Conte impose la candidatura di Pasquale Tridico, poi risultato sconfitto. E alla fine Avs non è riuscita neppure a eleggere un consigliere regionale. E non finì qui: la lista più votata a Riace è stata Forza Italia con il 28,5%, seguita dalla Lega di Matteo Salvini con il 18,7%, proprio il partito storicamente più critico nei confronti del “modello Riace” e delle politiche di accoglienza promosse dall’ex sindaco.

La figuraccia di Mimmo Lucano prima del voto

Lucano qualche settimana fa in piena campagna referendaria fu tragicomio. Pur essendo stato “vittima” ( a suo parere) di una complicata indagine giudiziaria «votare no mi tormenta e mi turba», disse. Però «io lo farò. Voterò No contro questa destra. Ma per la mia vicenda personale, confesso che mi richiede uno sforzo enorme». Perché «Io sono stato vittima di un grande equivoco giudiziario ma al tempo stesso orchestrato consapevolmente. Sono stato vittima di magistrati che mi hanno imbrogliato. Che hanno giocato con me». Con tutta evidenza questa contraddizione non è piaciuta e Riace ha deciso di voltare pagina.