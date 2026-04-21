Meloni: “Scioccata da richieste di soldi ai familiari dei feriti di Crans Montana: non dovranno pagare nulla”

Foto: ansa foto / GEORGI LICOVSKI (gennaio 2026)

Lo sdegno della premier

La presidente del Consiglio conferma che è stato un errore amministrativo ma condanna fermamente l'accaduto

“Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans Montana“. Così, sui social, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Un ospedale di Sion – rimarca la premier – è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre”.

Meloni: “Famiglie italiane non dovranno pagare nulla”

Meloni ha aggiunto, a proposito della vicenda: “Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla. Ma ho chiesto all’Ambasciatore di tenere altissima l’attenzione su questo tema (perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull’Italia”.

E ancora, sottolinea la premier: “Il Governo italiano rinnova la propria solidarietà ai ragazzi rimasti coinvolti e alle loro famiglie, e continuerà a fare tutto quello che è necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità”.

La tragedia di Crans Montana

La tragedia di Crans-Montana si riferisce al devastante incendio scoppiato durante la notte di Capodanno 2026 nel bar “Le Constellation“. Il bilancio finale è di 47 vittime (tra cui 6 ragazzi italiani) e oltre 115 feriti.

Il rogo è stato causato dall’uso di candele pirotecniche (fontane di scintille) posizionate su bottiglie di champagne. Le scintille hanno raggiunto e incendiato i pannelli fonoassorbenti in poliuretano del soffitto. Quattordici i nostri connazionali rimasti feriti. La maggior parte è stata ricoverata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Tre sono rimasti in Svizzera. Le autorità del Canton Vallese hanno dichiarato che l’invio è avvenuto per un errore amministrativo e che i costi saranno interamente coperti dal Cantone svizzero; l’Ambasciata italiana ha confermato che nulla è dovuto dalle famiglie.