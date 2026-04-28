“Meloni leader che traccia la rotta, chiunque parli con lei lo nota”: la prefazione di Vance a “Giorgia’s Vision”

"Acuta sul centrosinsitra"

Meloni “traccia la rotta verso una ritrovata grandezza”. Parola di J.D. Vance. Il vicepresidente degli Stati Uniti firma la prefazione all’edizione americana del del libro ‘Giorgia’s Vision, dialogo della premier con Alessandro Sallusti. Il Corriere della Sera ne pubblica ampli stralci.

Vance e la prefazione a ‘Gior-gia’s Vision’

“Gli europei si meritano bravi statisti. Proprio come noi americani speriamo di eleggere leader illuminati nel nostro Paese, l’America si augura che gli elettori in tutta Europa siano capaci di mandare al governo uomini e donne desiderosi di mettere al primo posto il loro Paese: difendere i propri confini e promuovere il primato della famiglia; senza lasciarsi turbare dalle voci dei propri concittadini, anche quando esprimono opposizione o dissenso”.

Vance: Meloni leader in grado di tracciare la rotta”

Prosegue Vance: “Abbiamo visto quali sono le conseguenze delle scelte opposte: frontiere spalancate a milioni di immigrati, impennata della criminalità, degrado delle istituzioni e un senso crescente tra i cittadini comuni di non essere né visti né ascoltati dai loro leader”. E veniamo alla premier: “Le conversazioni tra Giorgia Meloni e Alessandro Sallusti illustrano a meraviglia una leader capace non solo di dare un nome alle forze che minano le nazioni occidentali; ma, cosa più importante, di tracciare la rotta verso una ritrovata grandezza”. Meloni – scrive Vance nella prefazione-parla di ridare vita a quel ‘senso italiano di comunità, senza il quale non saremo mai capaci di esprimere il nostro potenziale collettivo'”. Vance insiste molto su questo aspetto:

“Tutti quelli che parlano con lei…”

“Un concetto che è al cuore della sua visione: un obiettivo, mi permetto di aggiungere, che non sfugge a tutti coloro che hanno l’opportunità di parlare con lei. L’Italia non può crescere economicamente, riconosce Giorgia Meloni, se non rinvigorisce le istituzioni essenziali al benessere di ogni nazione: famiglia, fede, e amore per il proprio Paese”.

“Il centrosinistra punta a rovesciare le fondamenta della nostra civiltà”

Vance poi aggiunge un aspetto che gli sta particolarmente a cuore: “La diagnosi più acuta e devastante di Meloni riguarda il centrosinistra, che punta a rovesciare le fondamenta della nostra civiltà: e in particolar modo la sua volontà di strumentalizzare la migrazione di massa per raggiungere quello scopo. Meloni lancia l’allarme su una visione mostruosa del mondo, nella quale ‘famiglia, sesso biologico, appartenenza nazionale, fede religiosa, ogni area che riguarda l’identità del singolo viene trasformata improvvisamente in un problema… dall’altro lato, tutto ciò che indebolisce questi capisaldi viene esaltato come nuova conquista del progresso”.

Pochi come Meloni in grado di fornire spunti di riflessione in un libro intero

Conclusione: “Sono pochi i politici disposti a dedicare ore del loro tempo per illustrare le loro posizioni più dirette e genuine al grande pubblico. E pochissimi quelli capaci di offrire tanti e tali spunti di riflessione da riempire un libro intero. Che Meloni sia stata in grado di farlo è il tratto che la contraddistingue tra i suoi contemporanei”.