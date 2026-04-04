Meloni in Qatar incontra Al Thani: energia e crisi nel Golfo al centro della missione

Foto: Ansa foto / Filippo Attili Palazzo Chigi ( 03/apr/2026)

Dopo l'Arabia Saudita

Per la seconda tappa del viaggio nei Paesi del Golfo la presidente del Consiglio è giunta in Qatar dove incontrerà l'emiro. Sull'incontro di Gedda, Chigi fa sapere: si è parlato, tra l'altro, di sforzi per una soluzione diplomatica del conflitto e riduzione dell’impatto della crisi su imprese e cittadini

Secondo giorno nei Paesi del Golfo per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa mattina la premier è giunta a Doha per incontrare l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. Il bilaterale rientra nell’ambito della visita lampo e non annunciata, iniziata ieri in Arabia Saudita al termine del Consiglio dei Ministri che ha prorogato fino al 1 maggio il taglio delle accise sui carburanti.

Ieri l’incontro con bin Salman

Nella nota diffusa nelle prime ore della mattina da Palazzo Chigi si legge che: «Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena ripartita da Gedda (prima tappa della visita nella regione del Golfo, durante la quale sono previsti incontri anche con i leader di Qatar ed Emirati Arabi Uniti) dove ieri sera è stata ricevuta dal Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman».

Il comunicato diffuso dal Governo sottolinea che «Il Presidente Meloni ha voluto esprimere, con la sua presenza, la vicinanza dell’Italia all’Arabia Saudita. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso dell’assistenza militare difensiva fornita dall’Italia, confrontandosi sulle prospettive del conflitto e sugli sforzi in corso per una soluzione diplomatica e, più ampiamente, su come promuovere un quadro regionale che possa uscire dall’attuale ciclo di conflittualità».

Sicurezza energetica e stretto di Hormuz tra i temi del bilaterale

Palazzo Chigi ricorda che «L’incontro ha anche permesso di discutere di come assicurare gli approvvigionamenti energetici e ridurre l’impatto della crisi su imprese e cittadini. I due leader hanno anche concordato sull’importanza di assicurare al più presto la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz».

Sviluppare cooperazione ad ampio raggio

La nota si chiude sottolineando che «Il Presidente Meloni e il Principe Mohammed hanno infine discusso del partenariato strategico lanciato tra le due Nazioni in occasione della precedente missione del Presidente del Consiglio ad Al-Ula (gennaio 2025) e hanno concordato sull’importanza, ancora più nell’attuale scenario regionale e internazionale, di sviluppare una cooperazione ad ampio raggio su economia, investimenti, infrastrutture strategiche, sicurezza e difesa».

Doha: la seconda tappa del viaggio nei Paesi del Golfo

Quella di Doha costituisce la seconda tappa di un viaggio che Meloni ha intrapreso, nonostante il contesto di pericolo: nessun leader occidentale infatti, prima di lei, si è recato nei Paesi del Golfo dall’inizio del conflitto in Iran. «Obiettivo della missione – come hanno spiegato fonti italiane – è rafforzare la sicurezza energetica dell’Italia: verificare come l’Italia possa essere utile in questo contesto e rafforzare i canali privilegiati di approvvigionamento di petrolio».

Il 25 marzo la visita ad Algeri

Benché non annunciata, la missione pre-pasquale non è isolata ma fa seguito a quella dello scorso 25 marzo in Algeria, nel corso della quale Meloni aveva concordato con le autorità algerine un aumento delle forniture di gas.