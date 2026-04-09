L’abbraccio di Meloni agli atleti di Milano-Cortina: «Grazie per l’esempio che offrite ai giovani e alla Nazione» (video)

Foto: Ansa / Fabio Frustaci (09 apr 2026)

L'incontro a Palazzo Chigi

Le strette di mano, i sorrisi, le pacche sulle spalle, i selfie. Clima di festa e familiare a Palazzo Chigi per l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e gli atleti olimpici e paralimpici dei Giochi di Milano-Cortina 2026, quelli che hanno conquistato medaglie ma anche quelli che hanno conquistato il quarto posto. «A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l’esempio che offrono ogni giorno ai giovani e all’intera Nazione», ha scritto Meloni su X, postando foto e video dell’incontro.

Sorrisi e selfie a Palazzo Chigi

La premier ha accolto gli atleti nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi. «Gli azzurri hanno consegnato al Presidente del Consiglio una bandiera italiana con le firme di tutti gli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica», si legge sul sito del governo, dove viene riferito anche che «il Presidente Meloni ha salutato uno ad uno gli atleti e ha consegnato ad ogni squadra una medaglia istituzionale e un cofanetto contenente l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi».

Meloni agli atleti: «Grazie per l’esempio che offrite ogni giorno»

All’evento hanno preso parte il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Luciano Buonfiglio, il presidente del Comitato italiano paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente della Federazione italiana sport invernali Flavio Roda, il presidente della Federazione italiana sport ghiaccio Andrea Gios, oltre a dirigenti e tecnici.