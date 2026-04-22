La Silicon Valley ama la città eterna? Musk dona un milione di euro per tutelare il patrimonio di Roma

Foto: Ansa / Gian Ehrenzeller (22/1/2026)

Gli auguri alla capitale

Elon Musk, già patron di Tesla, Space X e Neuralink, oltre che possessore di quello che un tempo si chiamava Twitter, tiene al patrimonio storico di Roma. E l’ha dimostrato con una lauta donazione, in occasione del Natale di Roma il 21 aprile 2026. Come ha spiegato il suo staff in un comunicato, il tycoon sudafricano «ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana» per il compimento dei suoi 2779 anni. La nota prosegue, elencando l’impegno che l’imprenditore ha preso molto tempo fa con la capitale, contribuendo economicamente alla sua conservazione: «Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell’antica Roma».

Elon Musk dona un milione di euro alla capitale in occasione del “Natale di Roma”

I collaboratori di Musk hanno tenuto a sottolineare che i fondi stanziati dal businessman di Pretoria «sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell’Impero». Ma c’è dell’altro, perché i fondi hanno sostenuto «scavi, interventi di conservazione e restauro, progetti di documentazione digitale – come scansioni e mappature 3D di monumenti e siti – e attività di ricerca specialistica». A novembre 2024, Elon ha pubblicato un video per celebrare la grandezza della capitale, che in meno di un giorno ha registrato i 72 milioni di visualizzazioni. Si trovava nella città eterna per partecipare ad Atreju, il festival culturale organizzato da Fratelli d’Italia, che ogni anno si celebra nella città eterna.