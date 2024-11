Il video di Musk su Roma supera i 70 milioni di visualizzazioni. Piovono sfottò sul sindaco Gualtieri

Il video di Elon Musk sulla grandezza di Roma in meno di 24 ore ha superato i 72 milioni di visualizzazioni, scatenando le ironie dei social sul sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Un obiettivo mega spot per la Città eterna, che vale più di tanti spazi pubblicitari pagati a carissimo prezzo: “Almeno con una calamita potrebbe regalargliela”, scherza qualche utente tirando in ballo il sindaco Gualtieri.

Il video, realizzato con un drone, immortala vedute panoramiche di Colosseo, Altare della Patria e piazza San Pietro. La passione di Elon Musk per Roma è stata esternata in più occasioni. Poche ore prima il patron di Tesla aveva pubblicato su X un post dal titolo: “L’America è la nuova Roma”, elencando i parallelismi tra le due civiltà.

Un anno fa lo stesso Musk era venuto a Roma per partecipare ad Atreju. In braccio il figlio minore

🇮🇹🇺🇸 Acompanhado do filho pequeno, Elon Musk comparece em evento organizado pelo partido direitista da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, em Roma. pic.twitter.com/IdQZZ81rjj — Nei Giglio🇧🇷🍀🇧🇷 (@neideboaski) December 16, 2023

Elon Musk, che pubblicità a Roma (nonostante Gualtieri)

Proprio in questi giorni Roma è stata inserita al sesto posto nella classifica “World’s best cities report 2024”,della Resonance Consultancy. A essere valutate sono le migliori città del mondo con oltre un milione di abitanti, attraverso un sondaggio su oltre 22.000 persone in 30 Paesi in tutto il mondo. In vetta per il decimo anno consecutivo, nonostante la Brexit, e le incertezze di carattere economico, resta Londra.

Sulle condizioni della Capitale, invece, i romani non sono affatto d’accordo. Traffico, viabilità, manutenzione delle strade, rifiuti, sono ancora delle note dolenti. Una lenta inarrestabile china che è andata ad ampliarsi negli anni delle giunte di Ignazio Marino, Virginia Raggi e dello stesso sindaco Gualtieri. Per fortuna di Roma e del suo indotto ci sono la promozione gratuita di Musk e l’imminente Giubileo. Nonostante la disastrosa gestione cittadina.