Gualtieri presenta Cerbero, lo spara multe: l’ultimo incubo per gli automobilisti romani (video)

“Questo video potrebbe non piacervi oppure piacervi molto”: così su Instagram il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta ‘Cerbero’, il nuovo sistema in dotazione alla Polizia municipale per la sicurezza stradale e la lotta alle auto in doppia fila o in divieto di sosta.

“Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica – spiega il sindaco – in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola con la Revisione e l’Assicurazione. A Roma, infatti, troppe macchine sostano in doppia fila, e questo non solo rappresenta un pericolo per i cittadini poiché riduce la visibilità, ma ostacola anche la viabilità, intralciando e rallentando fortemente il traffico sia privato che pubblico. Eventuali sanzioni non saranno emesse in modo automatico ma sempre da un agente che dovrà validarle. Inoltre, per garantire la privacy, le immagini rilevate oscureranno automaticamente i volti dei cittadini.

“Saranno a disposizione 20 nuovi apparati come questo, distribuiti tra i Gruppi territoriali e il GPIT (Gruppo pronto intervento traffico)”. Nel video Gualtieri fa un giro su un’auto dei vigili sul tetto della quale è installato il ‘Cerbero’. Su un tablet, man mano che l’auto costeggia le macchine parcheggiate, appaiono in colonna tutte le targhe rilevate dal congegno: se il logo è verde è tutto ok, se il logo è giallo o rosso c’è qualcosa che non va: per esempio manca la revisione o l’assicurazione. Sul tablet del vigile appare anche l’indirizzo esatto del proprietario. A quel punto il vigile può premere il tasto ‘sanziona’ che fa partire la multa”.

Gualtieri si vanta di Cerbero, la replica di Alemanno: è fuori dal mondo

“Le sanzioni – sottolinea ancora il sindaco nel video – sono un deterrente necessario e Roma Capitale ne utilizza i proventi non per fare cassa ma investendoli per garantire maggiore sicurezza sulle strade”. “Abbiamo il compito di garantire i cittadini che ci chiedono il rispetto delle regole – conclude il sindaco – e che troppo spesso subiscono chi, con comportamenti scorretti, come il parcheggio in doppia fila, lede non solo la fluidità della circolazione, ma anche la libertà di chi parcheggia regolarmente”.

“In una città come Roma che ha un trasporto pubblico debolissimo, pochi parcheggi e un traffico esorbitante, gli automobilisti hanno un nuovo pericolo da temere: le mitragliatrici di multe che ci copriranno di verbali, senza neppure quel minimo di flessibilità e intelligenza che in genere i vigili possono utilizzare. E Gualtieri è talmente fuori dal mondo che se ne vanta pure con un apposito video. Guardate le facce dei vigili che sono stati coinvolti. Niente da fare: è la follia della sinistra Ztl”. Così l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, segretario nazionale del movimento ‘Indipendenza!’.