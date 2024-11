“Sindaci a confronto- Idee per Roma”, convegno giovedì a Roma con Alemanno e Giubilo

Giovedì 21 novembre alle ore 18 a Roma presso il locale “Il Montarozzo”(via Appia Antica,4) due ex sindaci della Capitale si confronteranno sul tema “Idee per Roma”. La Capitale sta vivendo un periodo di degrado sotto diversi punti di vista, finendo addirittura additata come esempio di cattiva amministrazione anche da alcuni organi di stampa internazionali. Gianni Alemanno e Pietro Giubilo saranno i due protagonisti della serata promossa dal periodico “Realtà Nuova”: La macchina capitolina l’hanno conosciuta e maneggiata, pertanto incalzati dalle domande di Filippo Pepe e Ruggiero Capone diranno la loro sulla Città Eterna che si appresta a celebrare il Giubileo tra mille disservizi e difficoltà a cui il sindaco Gualtieri non riesce a dare risposte soddisfacenti per i cittadini.

L’occasione fornita dal convegno “Sindaci a confronto- Idee per Roma” è da non perdere sia per la presenza di due ex sindaci che per le varie competenze dei partecipanti profuse durante la loro attività politica. Tutti dal loro punto di vista esploreranno varie ipotesi di lavoro per far uscire Roma dalle secche di un’amministrazione insufficiente.

Parteciperanno relatori, storici e professionisti che già sono stati consiglieri comunali: Domenico Gramazio – che del convegno è l’ideatore- lo storico Adalberto Baldoni, Adalberto Bertucci, Alessandro Cochi, Marco Di Cosimo, Roberto Mezzaroma, Francesco Smedile, Roberto Angelini, Francesco Bove, Alessandro Vannini. Gli assessori capitolini Fabio De Lillo, Marco Ravaglioli. Porteranno i loro saluti il presidente della Fondazione Alleanza nazionale Giuseppe Valentino e il capogruppo di FdI in Campidoglio, Giovanni Quarzo.

Fare meglio rispetto alle soluzioni surreali proposte da Gualtieri non solo è doveroso ma è possibile. Il Giubileo è alle porte e i cantieri sono in ritardo, i mezzi pubblici sono insufficienti, muoversi è una “via Crucis”. Sconcerta la soluzione fornita dal sindaco dem: per eliminare il traffico romano basta rinchiudere i romani a casa: obbligare allo smart working chi lavora negli uffici pubblici. La solita soluzione in extremis che nasconde impreparazione, approssimazione, incapacità di progettare. Urgono, come si vede, “Idee per Roma”.