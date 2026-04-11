Inno d’Italia e cori di giubilo per Mattarella: gli studenti italiani portano il patriottismo a Praga (video)

Foto: YouTube / YouTube (10/04/2026)

Altro che "Bella Ciao"

Una sorpresa ha atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo ultimo giorno di visita ufficiale in Repubblica Ceca. Accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha incontrato due scolaresche di Caltanissetta che l’hanno salutato calorosamente, mentre passeggiava sul famoso “Ponte Carlo”. Gli studenti , entusiasti di vederlo, hanno iniziato a cantare l’inno d’Italia e a registrare video e foto alla presenza del Capo dello Stato. Un appuntamento casuale e patriottico, condito dai cori di giubilo, che si è consumato sotto le ultime cadute di neve che anticipano l’arrivo della primavera. Non sono mancate le strette di mano con i professori e con gli alunni, oltre alla disponibilità del presidente che si è fermato volentieri a scambiare i saluti con i propri connazionali.

Mattarella acclamato dagli studenti a Praga durante la passeggiata: inno d’Italia e strette di mano

Prima di congedarsi, Mattarella ha augurato «buona passeggiata sotto la neve» ai giovani e ai professori italiani. Poi si è diretto verso la Camera dei deputati della Repubblica Ceca, dove l’ha atteso il presidente dell’assemblea, Tomio Okamura. Il volto del presidente della Repubblica sembrava compiaciuto alla vista dei giovani, che hanno dimostrato un grande attaccamento alla propria terra e alle istituzioni. Ci sarà rimasto male chi, da sinistra, si sarebbe aspettato anche solo un fischio stonato sulle note di “Bella ciao”. Magari ignorando il fatto che, a Praga, il comunismo non viene visto di buon occhio per ovvie ragioni storiche.