Ilaria Salis festeggia la fine del “regime” di Orbàn: ora si farà processare in Ungheria rinunciando all’immunità?

Salis nel febbraio 2023 era stata arrestata a Budapest con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di 3 militanti neonazisti. Ha trascorso oltre 13 mesi in un carcere di massima sicurezza nella capitale ungherese e, in custodia cautelare, ha affrontato il processo con il rischio di una condanna a 11 anni di carcere. L’altro giorno aveva festeggiato, in anticipo, la grande adunata di Budapest, dove si era svolto un concertone di otto ore intitolato “Distruggere il sistema!”. “La manifestazione era apartitica, ma il segnale politico è stato inequivocabile: la gioventù vuole la fine del regime, come risuonava nei tanti cori. Oltre alla feroce stretta sulla giustizia e sui diritti civili, c’è anche un dato sociale da non ignorare: mentre il sistema di potere di Orbán (una sorta di neoliberismo autoritario e corrotto) ha favorito se stesso e le oligarchie a lui vicine, il Paese si è progressivamente impoverito. Quando è arrivato al governo, l’Ungheria era tra i primi tre Paesi dell’Europa centro-orientale per reddito familiare; oggi è scivolata all’ultimo posto”. Bene. Quindi? Ora rinuncerà alla sua immunità?